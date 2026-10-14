我國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日因國慶酒會彩排「8人抬床轎」引發爭議，隨後奉命返國述職並傳出請辭消息，引發外界高度關注。徐蔚民去年派任時，曾因官方形象照外貌出眾、神似混血男星而在網路暴紅，被封為「最帥大使」。隨著風波延燒，其外交學經歷與事件始末也成為各界關注焦點。
🟡五官深邃神似混血帥哥！形象照帥如明星爆紅
徐蔚民之所以在社群掀起熱搜，始於他去年底派駐馬紹爾群島擔任特命全權大使之際。當時大使館官方粉專公布新任大使形象照，畫面中他濃眉大眼、鼻樑高挺立體，極具深邃感的五官瞬間引爆網友討論，不僅被封為外交部「最帥大使」、「顏值天花板」，更引來大批網友驚呼「帥到以為是 AI 生成的照片」、「根本像混血明星」，引起廣泛好奇與朝聖。
對於外貌引發討論甚至被質疑是否具混血血統，徐蔚民作風相當低調。官方照片爆紅後，駐館隨後悄悄撤下該張肖像照，徐蔚民當時亦透過管道感謝外界關心，並期盼大眾將焦點回歸到前線外交團隊的實質努力。
🟡政大畢業歷練近三十年！四度結緣馬紹爾群島
徐蔚民並非政治任命，而是常任文官體系出身的資深職業外交官。他畢業於國立政治大學政治學系，1997 年考入公職進入外交部服務，外交資歷近 30 年，歷任橫跨歐亞多國與國際組織，資歷完整扎實：
學歷：國立政治大學政治學系學士
公職與外派歷練：
基層起步：外交部新聞文化司薦任科員（首項任務即協助辦理 1998 年台馬建交記者會）
歐洲歷練：駐馬其頓大使館三等秘書、駐希臘代表處二等秘書、外交部人事處二等秘書回部辦事、外交部國際組織司科長
首度駐馬：駐馬紹爾群島大使館一等秘書（2008 年至 2011 年）
中高階駐外：駐瑞典代表處一等秘書及副參事、外交部非政府組織（NGO）國際事務會副參事回部辦事、駐拉脫維亞代表處副參事及參事
推動醫療外交：駐泰國代表處參事（以副代表名義對外），疫情期間推動台泰醫療防疫物資合作，獲僑界肯定
奉調返部與派任大使：外交部國際組織司參事回部辦事，並於 2025 年底調升駐馬紹爾群島特命全權大使
徐蔚民與馬紹爾群島淵源深厚，前後共 4 度結緣。從 1998 年承辦建交記者會、2008 年首次外派，到 2017 年從拉脫維亞飛行兩天支援蔡英文總統出訪專案，最終在 2025 年以大使身分重返駐地並向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。
🟡彩排八人抬床轎惹議！奉命返國述職定義曝光
然而，各駐外館處日前盛大籌辦雙十國慶酒會之際，徐蔚民自行構思的表演橋段卻引發軒然大波。流出的彩排影片顯示，現場安排 8 名馬紹爾民眾扛著木床為轎，徐蔚民端坐其上，前方另有一名當地民眾進行引導灑水花，甚至傳出原擬在當地演出「變裝秀」。消息傳回台北外交部本部後引發疑慮並緊急叫停，隨後指示徐蔚民「返國述職」。
針對外界關注徐蔚民是否已請辭，《三立新聞網》報導，外交部正式回應指出：「我國駐馬紹爾群島共和國徐蔚民大使近日奉本部指示返國述職，至於返國述職以外其他詢問，本部目前沒有進一步資訊可供回應。」
在外交實務中，「述職」（Consultations / Reporting back）是指駐外館長或使節奉派出國母國政府指示，暫時離開駐在地返回國內外交部，主要目的在於當面向長官彙報駐在地政情發展、協調重大外交決策或評估雙邊專案；當駐外館處發生重大危機、爭議事件或即將啟動重要人事調動與內部調查時，外交部亦會依例要求館長返國述職以釐清責任。
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徐蔚民之所以在社群掀起熱搜，始於他去年底派駐馬紹爾群島擔任特命全權大使之際。當時大使館官方粉專公布新任大使形象照，畫面中他濃眉大眼、鼻樑高挺立體，極具深邃感的五官瞬間引爆網友討論，不僅被封為外交部「最帥大使」、「顏值天花板」，更引來大批網友驚呼「帥到以為是 AI 生成的照片」、「根本像混血明星」，引起廣泛好奇與朝聖。
對於外貌引發討論甚至被質疑是否具混血血統，徐蔚民作風相當低調。官方照片爆紅後，駐館隨後悄悄撤下該張肖像照，徐蔚民當時亦透過管道感謝外界關心，並期盼大眾將焦點回歸到前線外交團隊的實質努力。
徐蔚民並非政治任命，而是常任文官體系出身的資深職業外交官。他畢業於國立政治大學政治學系，1997 年考入公職進入外交部服務，外交資歷近 30 年，歷任橫跨歐亞多國與國際組織，資歷完整扎實：
學歷：國立政治大學政治學系學士
公職與外派歷練：
基層起步：外交部新聞文化司薦任科員（首項任務即協助辦理 1998 年台馬建交記者會）
歐洲歷練：駐馬其頓大使館三等秘書、駐希臘代表處二等秘書、外交部人事處二等秘書回部辦事、外交部國際組織司科長
首度駐馬：駐馬紹爾群島大使館一等秘書（2008 年至 2011 年）
中高階駐外：駐瑞典代表處一等秘書及副參事、外交部非政府組織（NGO）國際事務會副參事回部辦事、駐拉脫維亞代表處副參事及參事
推動醫療外交：駐泰國代表處參事（以副代表名義對外），疫情期間推動台泰醫療防疫物資合作，獲僑界肯定
奉調返部與派任大使：外交部國際組織司參事回部辦事，並於 2025 年底調升駐馬紹爾群島特命全權大使
徐蔚民與馬紹爾群島淵源深厚，前後共 4 度結緣。從 1998 年承辦建交記者會、2008 年首次外派，到 2017 年從拉脫維亞飛行兩天支援蔡英文總統出訪專案，最終在 2025 年以大使身分重返駐地並向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。
然而，各駐外館處日前盛大籌辦雙十國慶酒會之際，徐蔚民自行構思的表演橋段卻引發軒然大波。流出的彩排影片顯示，現場安排 8 名馬紹爾民眾扛著木床為轎，徐蔚民端坐其上，前方另有一名當地民眾進行引導灑水花，甚至傳出原擬在當地演出「變裝秀」。消息傳回台北外交部本部後引發疑慮並緊急叫停，隨後指示徐蔚民「返國述職」。
針對外界關注徐蔚民是否已請辭，《三立新聞網》報導，外交部正式回應指出：「我國駐馬紹爾群島共和國徐蔚民大使近日奉本部指示返國述職，至於返國述職以外其他詢問，本部目前沒有進一步資訊可供回應。」
在外交實務中，「述職」（Consultations / Reporting back）是指駐外館長或使節奉派出國母國政府指示，暫時離開駐在地返回國內外交部，主要目的在於當面向長官彙報駐在地政情發展、協調重大外交決策或評估雙邊專案；當駐外館處發生重大危機、爭議事件或即將啟動重要人事調動與內部調查時，外交部亦會依例要求館長返國述職以釐清責任。