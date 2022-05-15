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內幕／美刪「反台獨」論述鋪梗　拜登亞洲行估有重大談話

▲美國總統拜登將展開亞洲訪問行程，預計抵達日本與韓國。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登將展開亞洲訪問行程，預計抵達日本與韓國。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-15 16:14:37

美國國務院更新官網美台關係論述，移除「不支持台獨」、「台灣是中國一部分」等文字，還加入涉及美國對台軍售的「六項保證」等內容，引發熱議。相關人士指出，這是為了拜登即將啟程的亞洲行鋪陳，雖然其不可能真的訪問台灣，但預期拜登將會有重要的挺台外交政策談話；另美方在即將舉行的WHA中是否會有具體挺台動作，以及近兩週是否會再有美國重要人士訪台，這都是台灣持續努力的目標。

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拜登將在5月20日至24日出訪南韓和日本，這是拜登擔任美國總統以來首次亞洲行，就在這趟亞洲行之前，美國國務院更新官網美台關係論述，移除「不支持台獨」、「台灣是中國一部分」等文字；此外，拜登也簽署了支持台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員文件。在在引發各界關注，美方對台政策是否有所進展。

外交人士表示，拜登即將展開亞洲行，雖然美方也有呼籲他訪台的聲音，但要他真的來台灣基本上還是不可能，不過可以預期，拜登在亞洲將有重要的外交政策談話。

該人士分析，拜登在亞洲行的重要談話中，將會針對台海局勢有所著墨，這也是針對中國的態度展現；而台灣方面則要持續努力，看是否有機會讓拜登有對台比較重要的宣示，或是提到台灣。

另名國安幕僚則直指，國務院網站更新就是在鋪陳拜登談話的氛圍，會選在近日更新，當然跟拜登要來亞洲訪問有很重要的關係。

根據此次拜登的行程，其上任後首次到訪亞洲，不過並沒有去中國，而只拜訪日本、韓國，該幕僚表示，這代表是對傳統民主盟友的重視，即使他因為台灣處境特殊而沒有辦法到訪，但台灣也是美國盟友，這還是有相當大的意義。

黨政人士則分析，WHA會議即將登場，台灣的地位是否能有進一步的發展，這段時間美國的表態或是具體動作的當然是關鍵，「以前美國就是講講話、發發聲，在WHA裡面沒有比較具體的動作，蔡政府與美國溝通順暢，當然會努力，希望美方有更具體比以前更進步的動作出來」。

至於這個進一步的動作會是甚麼？該人士表示，在下週或月底前是否會有美國代表性人物等代表團團員訪台，是可以高度關注的。

府方人士則說，美國國務院官網更新，是為了鋪陳拜登訪亞洲的談話，台灣是民主同盟一員，理所當然有事先掌握。不過此次政府相對低調的原因在於，如果我國有太高調的回應或致謝，想必會引起中國的極大反彈，那拜登在亞洲的談話可能也會有受限。該人士表示，「外交是按部就班、一步一步累積的工作，等到拜登到亞洲訪問後台灣再做表態，相信也不遲」。

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