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中古屋沒有比較便宜？台北市「這區」新舊屋每坪只差3萬

▲台北市萬華區，新案與中古屋每坪差距不到3萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市萬華區，新案與中古屋每坪差距不到3萬元。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-15 09:59:08

國內房市飛漲，讓不少有意買房的民眾相當感嘆，感覺薪水怎麼樣也追不上房價，尤其新建案開價高，只好往中古屋市場尋覓適合的目標。不過591新建案統計近一年全台新建案與中古屋價差最小的前15名行政區，最低僅有4%的價差。若以區域分布來看，北台灣共有11區上榜，明顯多於中南部。其中台北市萬華區，新案與中古屋每坪差距不到3萬元；緊追其後的新北板橋、三重等地亦相當接近，打破新建案總是給人貴鬆鬆的印象。

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根據591新建案統計，近一年全台各行政區在線銷售的大樓新建案與中古屋交易，在避免因屋況過於老舊進而影響房價等前提下，選擇屋齡5到10年的中古大樓，結果顯示價差最小的前15名，每坪行情差距僅1到5萬元，比很多民眾想像小很多。以價差最小的北市萬華區來說，由於開發較早，目前可供大面積開發的素地已相當罕見，雖然在都更危老議題加入後案量有所增加，但仍受限於土地整合曠日費時、買氣旺盛等因素，遠遠無法滿足當地供需，進而讓不少買方轉向二手屋。而近年台北市政府力推的「西區門戶計畫」發酵下，萬華逐漸擺脫過往「老、髒、亂」印象，也讓中古屋房價興起一波補漲潮，進而縮短與新建案的價差。

至於新北市在調查中有5區上榜，高居各縣市之冠。觀察各區分布，除板橋和新店兩地的中古屋因區內高價豪宅交易拉抬，導致差距不明顯；連過往被視為外圍蛋白區的泰山區，在鄰近新莊副都心、頭前等重劃區房價溢漲下，能見度逐漸大開。目前當地案量不算多，新建案主要集中在與新莊區接壤的塭仔圳重劃區一帶，交易熱區主要是來自十八甲等地的中古大樓，價格可說十分接近。

桃園市則是大園、八德、蘆竹等區進榜，價差橫跨5%到15%。價差最小的大園區，推案主力雖仍集中在青埔重劃區，但受房價高漲，建商也紛紛移往外圍主推低總首購產品，如位於舊市區「宜雄玉潤」，每坪開價約26至28萬，目前建案銷售已進入倒數階段；此外，目前行情仍在2字頭初的客運園區，亦頗受市場矚目，今年更預計有「家田建設園科路案」、「高誠建設客運二期」等案登場。

而本次排名第4名，台中唯一上榜的太平區，當地目前新案行情約2字頭，與中古大樓單坪差距僅有1萬多元。據當地市調指出，當地舊市區生活機能強，自住買盤力道十足，新建案集中在交通、生活機能均佳的新光重劃區，由價格相對台中其他地區較為親民，也讓建商也跟進主打低總價訴求，深得台中購屋族青睞。 

南二都台南、高雄，近年同樣在台積電設廠帶動下，房價遍地起漲，如台南就因新案市場過熱，導致中古屋價格差距快速拉大，因此並無區域上榜；至於高雄，本次進榜均為成熟機能的區塊，其中像傳統文教前金區，由於鄰近五福商圈，擁有愛河景觀生活圈及捷運橘線，買氣強勁，近年在高雄舊市議會聯開案及華園飯店投資案等議題帶動下，包括城揚、京城、國泰也於區內陸續推出大樓新案，一併拉抬中古屋房價所致。

591新建案指出，近年房市價量齊揚，許多地區的中古大樓因地段佳，生活機能成熟，漲幅力道強勁。反觀新建案，雖然房價同樣升高，但只要座落地點等條件不錯，普遍具有貸款成數高，付款條件彈性等特點，同時還因屋齡新，擁有裝潢成本相對低或降低裝修費用等優勢，對想買房的消費者其實相對有利。

 

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