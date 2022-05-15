排隊領快篩遭諷乞丐 徐巧芯：焦糖喊積極染疫側翼不吭聲
疫情急速升溫，台北松山慈惠堂於昨日發放免費快篩試劑，並在17分鐘內火速發完，畫面遭臉書粉專諷「台北市信義區的快篩乞丐」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，指現場排隊的民眾都有自己的苦衷，不該被形容成乞丐，焦糖高喊積極染疫側翼卻不吭聲，呼籲民進黨側翼應停止雙標，譴責這類攻擊民眾的行為。
針對慈惠堂免費發放快篩在17分鐘內火速發完，粉專「鄉民挺起來」發文批評，指現場排隊的民眾是「台北市信義區的快篩乞丐」。徐巧芯隨後透過臉書發文指出「綠營側翼的水準就是沒下限」，強調慈惠堂體諒民眾買不到或有困難買快篩的辛苦，免費發放1000劑快篩，強調排隊民眾每個人可能都有自己的苦衷與困難，竟然被綠營側翼說他們是「快篩乞丐」？
徐巧芯更點名民進黨臉書，稱「要不要做個圖卡撻伐一下？怎麼周玉蔻耍特權不敢罵、焦糖說政府要人民『積極染疫』不敢反駁，面對塔綠班動不動攻擊辛苦人民的行為，就繼續裝作沒看到？」徐批評，民進黨放任側翼治國、小編治國，最終一定會被真實的民意反噬，「真的就是一句話，噁心」。
徐巧芯說，實名制上路一個多禮拜，直到今天，新北市的藥局還是有人排隊要購買快篩；下午兩點開賣，中午11:30不到藥房外就有人排隊，這些綠營的人看不見就是看不見。她強調，松山慈惠堂更是知名信仰中心，總統蔡英文更多次參與母娘文化祭活動，能認同這樣的慈悲好事卻被誣蔑排隊的人是乞丐的說法嗎？讓國人必須冒雨領快篩，國家領導人最應該自我檢討。