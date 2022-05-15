美元指數站上105！台幣貶勢難擋　匯銀：短線觀察兩指標

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不僅如此，在通膨數據公布前，美國總統拜登便公開要求聯準會盡其所能對抗通膨，指通膨為其首要任務，並審視川普年代實施對中國大陸的關稅，以協助遏制美國不斷上漲的通膨。由此可見，美國聯準會和白宮將會在接下來時間繼續遏制通膨，市場便憧憬聯準會將加快升息步伐。FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，在美國聯準會及白宮在以控制通膨為目標的情況下，未來進一步收緊貨幣政策的機會更高，甚至未必繼續排除一次性升息3碼的可能性，美元便將進一步受到提振。
也由於美國4月消費者物價指數升勢仍強，市場預期美國聯準會仍無法放緩升息速度，美元指數一度見到105，即便之後又拉回至104.46附近，但匯銀人士認為，美國聯準會啟動升息循環，支撐美元強勢格局，新台幣走貶大方向應不會變，尤其新台幣兌美元在5月12日已貶破29.8元，收盤價一度見到29.823元，累計1周下來貶值了1.47角，貶幅0.49%，週線也連8黑。
只是，央行總裁楊金龍於立法院財委會備詢時，也展現穩定匯率的決定，重申必要時央行將進場調節，多少也有助緩和新台幣貶勢，隔天新台幣一度回升至「29.7」字頭，但收盤仍回到29.8元價位，因此，匯銀人士認為，短線新台幣是否繼續向30元挺進？還是會呈現盤整格局，外資動向及央行態度是關注。