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美元指數站上105！台幣貶勢難擋　匯銀：短線觀察兩指標

▲新台幣兌美元收盤價貶破29.8元，周貶值1.47角，貶幅0.49%，週線更已連8黑。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元收盤價貶破29.8元，周貶值1.47角，貶幅0.49%，週線更已連8黑。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-05-15 10:09:50

在美元指數走高及外資大舉匯出之下，新台幣兌美元貶破29.8元大關，收盤價一度來到29.823元再創近2年新低，即便5月13日隨台股回神及亞幣翻揚收升在29.807元，但在美元指數一度衝到105，創下2002年以來最高價，匯銀人士認為，在美國聯準會（Fed）啟動升息循環支撐美元之下，新台幣走貶格局不變，短線留意外資動向及央行態度。

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最近幾個月來，美股步履蹣跚面臨沉重壓力，主要原因是美國聯準會為對抗通膨開啟升息循環，5月大幅升息2碼，預期接下來還會有多次升息。雖然美國通膨速度略有放緩，但仍高於普遍預期，4月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%，亦高於市場預期的8.1%，剔除波動較大的食品和能源價格後，4月核心CPI年增率6.2%，仍遠高於聯準會2%至4%的可容忍範圍，也就是說，美國聯準會有極大可能需要再加快收緊貨幣政策步伐以應對通膨。

不僅如此，在通膨數據公布前，美國總統拜登便公開要求聯準會盡其所能對抗通膨，指通膨為其首要任務，並審視川普年代實施對中國大陸的關稅，以協助遏制美國不斷上漲的通膨。由此可見，美國聯準會和白宮將會在接下來時間繼續遏制通膨，市場便憧憬聯準會將加快升息步伐。FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，在美國聯準會及白宮在以控制通膨為目標的情況下，未來進一步收緊貨幣政策的機會更高，甚至未必繼續排除一次性升息3碼的可能性，美元便將進一步受到提振。

也由於美國4月消費者物價指數升勢仍強，市場預期美國聯準會仍無法放緩升息速度，美元指數一度見到105，即便之後又拉回至104.46附近，但匯銀人士認為，美國聯準會啟動升息循環，支撐美元強勢格局，新台幣走貶大方向應不會變，尤其新台幣兌美元在5月12日已貶破29.8元，收盤價一度見到29.823元，累計1周下來貶值了1.47角，貶幅0.49%，週線也連8黑。

只是，央行總裁楊金龍於立法院財委會備詢時，也展現穩定匯率的決定，重申必要時央行將進場調節，多少也有助緩和新台幣貶勢，隔天新台幣一度回升至「29.7」字頭，但收盤仍回到29.8元價位，因此，匯銀人士認為，短線新台幣是否繼續向30元挺進？還是會呈現盤整格局，外資動向及央行態度是關注。

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