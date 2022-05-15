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造福急重罕症！　兒童氣道創新操作技術獲認

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造福急重罕症！　兒童氣道創新操作技術獲認

健康醫療網

2022-05-15 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】2021年經過評審委員三階段的審查，中國醫藥大學兒童醫院「兒童氣道診治-創新氣管操作技術」通過SNQ國家品質標章特色醫療認證。宋文舉副院長自行研發此技術已逾30年，臨床上累積超過10,000例的檢查與治療個案，所發表的30餘篇論文亦多次被引用。

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軟式氣管鏡　幼兒最佳檢查利器　

軟式氣管鏡是利用外徑小而柔軟的電子內視鏡，在孩子鎮靜睡著的情況下，經由鼻孔或口腔到咽喉，進入聲門、氣管、支氣管的檢查方法，可以直接觀察氣道包括鼻道、鼻腔、咽、喉、主氣管及支氣管內腔的動態變化，與吸氣呼氣的變化狀況及隱藏病灶，目前是臨床上最好且正確的診斷檢查工具。

軟式氣管鏡最大的優點為，在動態的氣道內進行直接的觀察，可用以診斷並能接續地立即做治療，較間接的放射線學檢查如CT、MRI、fluoroscopy等或硬式氣管鏡的準確性要高，尤其對於快速動態的咽喉部位。

無侵入性正壓輔助呼吸法　克服治療限制

宋文舉副院長同時搭配獨創的「無侵入性正壓輔助呼吸法―咽氧-捏鼻-壓腹」，以其純熟的手法克服過往治療上的限制，如年齡過小、心肺功能差及氣道過小不能容納氣管鏡等，接受診治的病童無需任何急救器具、無需氣管插管、無需備面罩及呼吸器，加上操作空間更大、簡便容易、皮膚無傷口、可更正確診斷並提供有效的治療處置，安全性高。

急重難罕症病童　確切治療成功挽救

面對國內各醫學中心轉診來的急重難罕症病童，如先天異常、困難氣道、無法脫離呼吸裝置、屢次拔除氣管內管失敗等，中國醫藥大學兒童醫院兒童胸腔暨重症團隊在宋副院長領軍下，成功挽救無數病童生命，藉由軟式氣管鏡得到確切的診斷與立即的治療，並減少缺氧、不呼吸及氣道創傷等併發症，亦可免除創傷性較大的外科手術介入。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53764

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