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福勝亭：開運豬排定食230→168元！週年慶11天 生日優惠再送茶碗蒸

《NOWNEWS今日新聞》記者比對發現，這次活動比過往每月86折的「激安週」特價、來得更省錢，相當於低至原價73折左右。

▲福勝亭週年慶優惠今開跑！開運豬排定食168元快衝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲福勝亭20週年慶！2006年生日再送茶碗蒸優惠。（圖／翻攝自福勝亭FB）

吉野家：原萃經典款待套餐「現折20元」開賣

小資族注意！福勝亭20週年慶大回饋，今天10月14日起連續11天，開運豬排定食「230元→168元」，現省62元爽吃；福勝亭表示，推薦同為2006年出生的壽星，加碼再送茶碗蒸生日優惠。吉野家則開賣原萃經典款待套餐「現折20元」，《NOWNEWS今日新聞》整理本周美食優惠一次掌握。20週年慶大回饋，福勝亭表示，不用優惠券直接點餐就現省62元，方便又划算。尤其福勝亭定食都會附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可以搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加，吃到飽好快樂。難怪鐵粉認證「好便宜」、「好棒喔 吃起來」。福勝亭再推薦生日優惠加碼，出示本人身分證明文件即贈。提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；優惠不併用；限定定食不可更換品項，實際供應依門市公告為準。（原價189元）。而且內用加碼送限定「原萃餐具組」贈品兌換券乙張；可於10月25日原門市兌換（數量有限，送完為止）。