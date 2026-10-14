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控93萬愛馬仕包被滴紅酒！貴婦被抓包「臉書全清空」

▲隨著事件不斷延燒，有網友發現苗安妮臉書已經全部清空。（圖／翻攝臉書）

苗安妮認「已經提告」！暫時不回應原因曝光

▲針對愛馬仕包紅酒爭議，據悉苗安妮已經提告，並依照律師的建議，將不再對外界多做回應。（圖／翻攝苗安妮Threads）

愛馬仕包紅酒爭議在吵什麼？事件起因、雙方說法一次看

愛馬仕包遭滴紅酒爭議持續，「苗懂」執行長苗安妮日前控訴，赴富錦樹餐飲集團旗下燒肉餐廳「USHIGORO S.」用餐時，要價93萬愛馬仕包包被服務生滴到紅酒，不滿店家事後消極態度而公開事件，但後續遭業者公開監視器、錄音檔打臉，事發時根本沒有服務生進入包廂。「苗懂」執行長苗安妮日前控訴今年5月18日，前往富錦樹餐飲集團旗下燒肉餐廳「USHIGORO S.」用餐時，服務人員倒酒不慎將紅酒滴到她的93萬愛馬仕包包，但業者公布監視器畫面、錄音檔打臉，強調事發時沒有服務生進入包廂，雙方各執一詞。不過隨著富錦樹公開聲明後，《NOWNEWS》記者實際查看，發現苗安妮臉書已沒有可顯示貼文，亦無法留言，疑似調整個人帳號隱私設定。不過苗安妮個人Threads帳號、Instagram依舊保持公開狀態。針對愛馬仕包紅酒爭議，以及富錦樹餐飲集團回應，根據《東森新聞》報導，93萬愛馬仕包事件起因來自於，苗安妮在2026年5月18日與友人前往台北大直富錦樹集團旗下頂級燒肉餐廳「USHIGORO S. TAIWAN」用餐，服務人員倒酒時不慎將紅酒滴落，導致其白色霧面鱷魚皮愛馬仕包包受損。後續苗安妮將包款送回法國原廠後判定無法修復，維修期長達兩年，並指控餐廳後續處理消極；她後續澄清，從未要求餐廳直接賠償93萬元，也未責怪第一線服務人員，真正不滿的是業者消極態度。但富錦樹集團在12日深夜公開關鍵錄音檔與監視器反擊，指出監視器畫面顯示苗安妮離開包廂期間，並無服務人員進入該包廂，錄音檔中，苗安妮亦承認，與同行友人皆未親眼目睹服務人員將紅酒滴在包包上。此外，苗安妮雖然稱「未曾提出93萬元賠償要求」，但在通話錄音檔中，苗安妮表示：「我的想法就是，你們把這個包就是你們自己吸收囉」，店家進一步確認「會希望我們這邊要一個一樣的回給你，這樣子是嗎？」苗安妮秒答「93萬」，並表示「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。