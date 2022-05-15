515全國兒童安全日！22縣市長戴小黃帽變交通安全特戰隊
30年前的今天（5/15）發生震驚社會的健康幼稚園火燒車事件，最終造成2位家長、林靖娟老師以及20位孩童罹難的重大悲劇！為喚起社會對兒童安全的重視，政府因而於2007年訂定每年5月15日為「全國兒童安全日」，靖娟基金會因此事件而成立，一直以高度重視並致力於提升兒童的交通安全。在今年515全國兒童安全日前夕，靖娟邀請全國22位縣市首長大串連，戴上小黃帽化身「交通安全特戰隊」，響應靖娟基金會與全家便利商店合作的「小黃帽交通安全公益計畫」，在全台超過4,000間的全家便利商店均可透過零錢捐支持孩童交通安全教育，用行動「一塊守護孩子的交通安全」！
過去靖娟曾協助61所學校改善校園週邊環境，建立通學安全環境手冊並推動學區速限30等計畫，期待降低學童通學之風險，近年更著手教育推動工作，提升兒童的自我保護力，從2014年開始啟動了「小黃帽交通安全教育計畫」，打造完整的交通安全系統化教學，培養種子志工講師進班教學，提升孩子們的交安知能，讓交通安全教育向下扎根！
靖娟多年來的努力，雖然大幅提升兒童交通安全意識，但近三年來，仍有2萬8,519名未滿12歲兒童因交通事故傷亡，讓不少家長傷心欲絕！有鑑於此，除交通環境與駕駛人行為須持續提升外，靖娟看到兒童因身形與發展上的限制，若不及早從教育面介入，讓成人與孩童理解可能產生的危機，只能放任死傷數據不斷攀升。
今年515靖娟邀請22位縣市首長們，共同響應小黃帽交通安全計畫，用實際宣示22縣市在兒童交通安全的行動上絕不缺席！包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等六都首長及其他縣市首長，陸續在臉書發佈重視交通安全的宣導及行動，支持穿越道路時「停、看、聽」的重要性。有些縣市長更利用可愛又特別pose，告訴大家穿越道路時，實用又重要的必殺技就是「停、看、聽」！以期讓民眾跟孩子留下深刻印象，輕鬆記下穿越道路的三必要口訣，提升自我保護力！
台北市長柯文哲親身體驗擔任導護爸爸後，都擔憂的表示：「即便孩子懂得停看聽的口訣，但對於交通規則可能還是不太瞭解！」而交通安全不應只是特定一方的責任，除了駕駛人，家長也應該教導兒童學習避開危險。新北市長侯友宜則為了讓兒童安心上下學，已在新北市完成211所國小通學巷，改善校園周邊巷弄標誌，並進行時段性通學巷車輛管制，讓孩子們能平安上學、開心返家！
靖娟基金會與全家便利商店連續三年合作「小黃帽交通安全公益計畫」，即日起至6/28止在全台4,000多家全家便利商店店舖設置小黃帽交通安全公益零錢箱，讓民眾透過鄰近的便利商店就能用行動支持交通安全教育，期望透過教育的力量能降低兒童事故發生率。除了零錢箱外還可透過「全家會員APP手機捐款」功能，隨時隨地線上捐款支持！