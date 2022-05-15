吳宗憲當吳姍儒面前談遺產分配 脫口「絕不留給鹿希派」
即將邁入60歲的藝人吳宗憲（憲哥）在主持界佔有一席之地，他與老婆張葳葳結婚超過30年，育有3女1子，除了與大女兒吳姍儒（Sandy）一同主持節目之外，兒子鹿希派（吳睿軒）也踏入演藝圈一圓發片夢，不過吳宗憲日前在談論遺產分配時，卻當著大女兒吳姍儒的面，脫口絕不留給兒子。
吳宗憲近來在節目上，與來賓們討論「媽，對不起…這個秘密瞞了妳這麼久」主題，其中李亞萍原本認為兒子余祥銓越來越成熟懂事，應該沒有什麼大事瞞著她，這讓吳宗憲忍不住開她玩笑：「余家就一個男的，家裡一些遺產要慢慢過好。」李亞萍一聽氣得反擊，還要鹿希派也「等著」，但吳姍儒立馬接話：「哪裡輪得到他啊？」身為「寵女狂人」的吳宗憲也認了：「我通通分給3個姊姊，女人可不好惹！」
事實上，鹿希派進軍唱片圈後頻頻出包，每次都需要爸爸替他出面解圍，他曾因在夜店外吸食大麻煙而遭到警方逮捕，讓原本的新專輯發表會變成道歉記者會，事件最後也在吳宗憲陪同認錯、懺悔下暫時落幕。而今年3月鹿希派又被媒體目擊當街吸電子菸，吳宗憲依舊現身他原定的發片記者會，再陪兒子道歉一次。
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