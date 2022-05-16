確診康復者回去上班「同事對我怪怪的」！專家3招神逆轉
近期國內本土疫情大爆發，如今每天有超過6萬人染疫，許多確診的民眾不只要承擔身體上的煎熬，即便恢復健康，還得承擔旁人異樣的眼光，讓不少人相當困擾！有民眾在104職涯診所提問，在這波疫情終確診，後來經過多次PCR陰性已順利解隔離，但是回到公司後，同事對他的態度都「怪怪的」，有好幾個人一直問「是否真的痊癒？沒有痊癒就不要拖累大家！」除此之外，許多小動作也看得出來大家是擔心會被傳染染疫，但是那些行為卻讓他有點受傷。104人力銀行人資長鍾文雄提醒，企業應該用更正面、開放的態度面對疫情，只要大家都能理解公司的政策，就不會對染疫復原者有異樣的眼光。
這名染疫復原的上班族表示，在康復回到職場之後，總是覺得大家對他「怪怪的」，「吃中餐的時候也沒有人願意和我一起去買飯，大家都很明顯地在和我保持距離。」身體的疾病雖然可以慢慢復原，但復工後讓人有點疲憊和無力，「不知道要怎麼和人相處了。」
有前輩建議，保持社交距離與自我防護措施已嚴然成為現在上班外出的標準手段，距離是為了自保，同事之間的應對看似讓您受傷，相對的也是各自擔心害怕。此時保持正向態度完成工作任務，相信同事之間的相處會因此稍有改變，一方面體諒一方面做好防護讓同事們感到安心，一切都會慢慢會恢復的。也有網友批評：「排擠真的是沒必要，風水輪流轉，疫情又防不勝防，哪天輪到自己也不曉得，何苦造業？如果是公司不希望擴大感染風險，那就大器一點宣布全員居家上班，豈不更乾脆！也斷了那些杞人憂天。」
104人力銀行社會企業處副總經理王榮春建議，如果自己確診或家人確診，不要有犯錯者的心態也不要太自責，畢竟目前環境染疫風險較高，「錯的不是你！」透過公司管道通報，啟動後續因應，千萬不要隱瞞，因為不說才是害群之馬，要以正面心態面對確診。其次，如果有同事確診，公司生產力可能受影響，主管應主動調整確診同事的工作內容，從「個人導向」暫時調整為「部門導向」，減輕確診同事的壓力，減降代理同事的新增負擔，同時啟動人道關懷、或發動部門同事擔任小天使主動關心，提供確診同事安定感，未來若有其他同事再確診也能減輕全部門的身心壓力。
最後王榮春強調，把變動的狀況視為工作任務的其中一項，危機當轉機，培養應變思考能力。居家辦公時可將工作地點、時間與平時做區隔，並與家人說明時間的安排，建立儀式感增進工作效率。