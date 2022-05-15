COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中央緊急召開防疫措施調整會議　柯文哲會中提4點建議

▲台北市長柯文哲向中央提出四項防疫措施調整建議。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲向中央提出四項防疫措施調整建議。（圖／北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-15 14:45:172022-05-15 14:45:59

本土確診數量持續攀升，中央緊急召開「COVID-19防疫措施調整與地方討論會」，台北市長柯文哲稍早透過臉書表示自己於會中提出四點建議，放寬快篩成臨床判斷指標、放寬抗病毒藥物給予對象，增加防疫專責病房，中央回報系統管理方案改善，管制措施以自主管理為主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲的具體四項建議包括，第一，PCR量能在部分區域已經飽和，確診人數將有失真狀況，中央必須誠實面對，PCR不能再做為確診標準，要放寬快篩陽成臨床判斷指標之一。

第二。柯文哲說，快篩陽給予COVID-19抗病毒藥物，除了先前開放的長照機構住民，應開放以下對象大於65歲，或50-65歲，加上已公布的危險因素。若已快篩陽，且有相當程度的臨床症狀，由臨床醫師判斷後，就可快速決定是否用抗病毒藥物。「因為以我過去臨床經驗來看：醫生診斷（diagnosis)和臆斷(impression)是不同的，因為很多疾病沒有辦法等到完全確定診斷才開始治療，所以當醫生在合理的臆斷之下就要開始治療，才不會錯失救援黃金時間。」

第三，柯文哲提醒，醫療量能不能垮，不能讓病人無法住院而造成人命損失。之前中央下達醫院要開設30%專責病床，目前許多醫院都未達標。固然過度擴張防疫專責病房會擠壓正常醫療運作，但是要嚴密監控疫情發展，適時增加防疫專責病房。

為了保存醫院的量能，柯文哲也建議全台都應開設防疫急門診，處理掉大部分的輕症確診者、住院、出院的標準要嚴格遵守，盡量保留量能、防疫專責旅館房間數要夠，方便醫院已好轉者可以下轉、或確診者不能在家照顧的狀況。

最後，柯文哲認為現在確診人數太多，疫調已經停止，全部改為用中央系統，讓確診者自主回報，但接觸者的居家隔離管制已經失去意義(因為都是由確診者自己疫調上傳，非疫調專業，再加上中央自主回報系統 一直塞車或沒有防呆機制、頻頻卡關)，民眾無法成功回傳資料，接觸者也拿不到居隔書，導致地方政府要重新處理，反而造成大量的行政人力浪費。所以要有務實的管理方案。

快訊／打滿三劑「快篩陰性」免隔離？陳時中：還未達共識

侯友宜籲全面「快篩陽即確診」　陳時中：會改善PCR速度

快篩實名制每日銷售量漸下滑！陳時中：配送制度暫不調整

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀