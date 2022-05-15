打滿三劑疫苗 放寬「類0+7」？陳時中：研議配套再公布
行政院日前拍板定案，將鬆綁密切接觸者「3+4」居隔條件，若打滿3劑疫苗、且快篩陰性可免隔離，預計5/16上路，不過今天(15日)指揮官陳時中表示，同住家人自主防疫7天或自主健康管理7天，強度不同還有不同看法，但大家都有共識，就是要讓行政上負擔降低，相關配套將待研議之後公布。
因本土疫情持續嚴峻，連續幾十天單日都新增破萬例確診，就有部分縣市長呼籲，密切接觸者如果已完整接種「3劑疫苗者」，應放寬隔離強度，鬆綁「3+4」居家隔離措施，將資源放在確診者，保存醫療量能。
指揮官陳時中表示，針對縣市建議放寬隔離強度，採取自主防疫7天或自主管理7天的「類0+7」，目前還沒有達成共識，但只要可行性高，都會予以尊重，之後會研擬配套再定案，預計16日公布相關配套措施等資訊。
據了解，今天與會多數縣市都認為，密切接觸者居家隔離制度應該放鬆，僅有一縣市希望維持原樣，但依高雄市統計，逾10％居隔者，在隔離期間會出現「陰轉陽」狀況，因此完全放開接觸者隔離，擔憂可能對防疫會有影響。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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