大肌肌李玖哲聞「蜂」色變　竟說：被叮三次會死掉

為了慶祝三立十點線週一《就是這味玖浩吃》首播滿一周年，腹黑的製作單位特別安排了「小蜜蜂」特別企劃，要給兩位主持人姚元浩及李玖哲驚喜。李玖哲一到拍攝現場，聽說會有數萬隻蜜蜂，嚇到當場衝回車上，叫司機馬上開走！因為節目剛開播沒多久，李玖哲就曾經因為蜜蜂而嚇到飛奔，當時他笑說因為幼年曾經被蜜蜂叮過，醫生可能是希望他不要再發生危險，竟嚇李玖哲「一個人被叮三次就會死掉！」讓他此生都避蜜蜂唯恐不及。這次「小蜜蜂」特別企劃雖然李玖哲最後還是有乖乖回來錄影，但他一路碎唸：「一定是我尾牙紅包不夠大包...大家是不是對我有不滿！！」李玖哲就算現在已經練成大肌肌猛男，蜜蜂還是他心中最腿軟又脆弱的一塊，只要看到一隻小蜜蜂閃得比誰都遠都快。
其實為了幫助李玖哲克服他內心的恐懼，現場準備了整套全新防護裝備，甚至防水的青蛙裝都登場了，把李玖哲整個人包成密不透風的肉粽，相較於同場完全不害怕、連防蜂帽都主動脫掉的小朋友，形成超強對比，看到姚元浩跟小朋友都輕鬆以對，李玖哲最後漸漸放下心防，居然願意挑戰蜜蜂手套，讓上千隻蜜蜂爬滿自己的手！李玖哲說當下彷彿人生跑馬燈，腦袋一片空白，但事後李玖哲自己連照片都不太敢點開來看，因為真的太多蜜蜂。
跟蜜蜂親密的接觸後，大隊繼續前往南投中寮山區採蜂蜜，有了蜜蜂手套的經驗加上厚實青蛙裝的保護，李玖哲已經顯得泰然自若，邊採蜂蜜還可以唱歌跳舞，甚至主動大喊「我來！」沒想到在順利完成蜂場所有拍攝，脫下青蛙裝後，卻被戶外的小黑蚊當成鮮肉大餐，雙腳都被叮滿密密麻麻的包，團隊當場中斷拍攝、大隊人馬全部直衝醫院。幸好醫生診治後無大礙，只是苦了玖哲的腳，連續癢了好幾天。玖哲克服內心恐懼、成功挑戰蜜蜂手套的精彩內容，5/16(週一)晚上十點將在三立都會台《就是這味玖浩吃》完整播出！（編輯：楊穎軒）