重回萬六！台股早盤漲約200點 台積電漲13元領軍電子股
美股上周五（13日）四大指數走揚，其中那斯達克指數漲逾3%、費城半導體指數漲5%。台北股市今（16）日受到激勵，開盤漲111.15點，加權股價指數以15943.69點開出，之後一度漲近200點回到萬六。權值股晶圓代工龍頭台積電早盤漲13元，來到524元。其他晶圓代工也亮眼，另外IC設計族群也一片紅通通。
美股道瓊指數上周五（13日）上漲466.36點，或 1.47%，收32196.66點；那斯達克指數大漲434.04點，或3.82%，收11805點；標普500指數上漲93.81點，或2.39%，收4023.89點；費城半導體指數大漲143.2點，或5.06%，收2970.4點。
受到美股激勵，台北股市今日開高，一度漲近200點回到萬六，權值股晶圓代工龍頭台積電早盤漲13元，來到524元。其他晶圓代工也亮眼，聯電漲2%以上，來到50.3元。世界先進漲近2%、力積電漲2.65%，來到58元。其他重要電子股，聯發科漲逾1%。
另外，IC設計族群強勢，矽力-KY飆漲停，信驊漲7%，智原漲5%、祥碩漲逾5%。第三代半導體同樣走揚，精材、嘉晶、漢磊、環球晶漲1到5%。而今日「航海王」失靈，長榮、陽明與萬海跌1到3%之間。其他，裕民、榮運、中航、慧洋跌2%。