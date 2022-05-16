入厝禮沒想法？網激推10種「最實用」：送這最不浪費錢

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人手一杯咖啡已成常態，如果新家主人是咖啡控，送上研磨機、膠囊咖啡機或是手沖咖啡組合，都是很實用的送禮選擇。近幾年氣泡機也很流行，尤其夏天到了，炎炎夏日自己就能在家自製氣泡水，讓氣泡水機成為熱門入厝禮。
Top 9：綠植、多肉植物
綠色植物不僅賞心悅目，還能美化居家、清淨空氣，作為入厝禮非常適合。無論是準備虎尾蘭、黃金葛、琴葉榕、龜背芋等觀葉植物，還是送上一盆很有質感的多肉植物，都能讓對方的新家充滿生命力。
Top 8：酒類禮盒
可以看新家主人愛喝什麼酒，比如說愛喝威士忌、白蘭地、紅白酒、香檳，還是啤酒、清酒、氣泡酒、水果酒等，可根據對方的喜好準備，有些酒品牌還有搭配酒杯的禮盒，如果了解對方口味，送酒可說是入厝禮的安全牌，但對於不喝酒的人，再貴的酒都難獲共鳴。
Top 7：廚房家電
新家主人若有下廚習慣，準備廚房小家電當禮物很貼心，除了常見的氣炸鍋、烤箱、電烤盤、電鍋，像是三明治機、鬆餅機、電炒鍋、料理鍋等，不過送家電考量到品牌喜好及重複性問題，送禮前最好先了解調查一下。
Top 6：招財小物、裝飾品
新家免不了需要一些擺飾來妝點空間，像是裝飾畫、掛布、置物盤、娃娃、掛飾、小檯燈、小公仔等，都是很好畫龍點睛的小禮物。又或者準備一些招財、開運小物，例如招財貓、鹽燈、紫水晶、揪吉、貔貅、聚寶盆等，給對方放在家裡的財位也不錯。
Top 5：現金、禮券
怕自己挑禮物眼光太差，怎麼挑怎麼錯，那就直接包紅包或送禮券。入厝紅包行情依照交情不同，通常落在1000元至2600元之間。至於禮券方面，可以找賣場禮券、百貨禮券、按摩券。
Top 4：香氛用品
家裡就是要香香的，近幾年擴香、香氛蠟燭等香氛類產品，廣受女性族群喜愛，如果是慶祝女性朋友喬遷入厝，不妨可以挑這類產品當作伴手禮，只不過香味喜好因人而異，建議還是事先詢問對方或者挑大眾香比較不會出問題。
Top 3：餐盤器皿、碗盤餐具
新家剛設計佈置好，即便對方鮮少下廚，餐桌上的餐盤器皿、碗盤餐具也不能少，尤其現在這類產品的外觀設計越來越精緻，若想當作入厝禮，挑選高顏值、高質感的餐盤器皿、碗盤餐具來送就對了。
Top 2：桌花、盆花
任何人基本上收到花都會很開心，如果擔心送綠色植物太佔空間，不妨就送花。像是一般的鮮花、桌花或直接送蘭花盆花等，若擔心送鮮花會太快凋謝，也有不少人會選擇送乾燥花、永生花、不凋花，都是禮輕情義重的好物。
Top 1：質感家電
除了送廚房小家電，其他像是電扇、掃地機器人、吹風機、空氣清淨機、吸塵器等小家電，都是非常熱門的新家禮物，但還是建議先問清楚對方家裡缺哪些家電，再來看是要獨資，還是三五好友一起出錢，避免買了但對方不缺的窘境。