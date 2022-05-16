【MotoGP戰報：法國站】表現優異加運氣好，Bastianini幸運奪下冠軍

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在法國站開賽前，最大消息就是Suzuki車隊發出聲明卻認將於今年賽季結束後退出MotoGP，正賽方面經過排位賽後由Bagnaia、Miller、A.Espargaro取得頭排位置出發。
起跑後由Miller取得領先Bagnaia則緊跟在後，Quartararo一開始則不太理想掉到中間位置而Marquez則趁勢超越，但Marquez本站表現普通很快的就回神的Quartararo要回位置。看一場少一場的Suzuki車隊，原本有希望看到Rins挑戰頒獎台，殊不知不慎衝出賽道到沙地，而回到賽道卻不幸轉倒退賽，而Mir也沒好到哪去，於賽事中段轉倒失去頒獎台機會。
Miller的領先並未維持太久就被同伴Bagnaia拿走，在此之後兩人就一路領現到後半段，此站表現優異的Bastianini則一路緊跟，在超越戰力下滑的Miller後，於賽事倒數第七圈時對Bagnaia發動攻勢，不過Bagnaia隨即要回領先位置，但卻路線跑開失去位置，之後可能過於想要奪回領先卻不甚不轉倒，而Bastianini幸運的少了Bagnaia的追擊，並在Miller不足以構成威脅的情況下再次奪得冠軍。
Quartararo（102分）、A.Espargaro（98分）、Bastianini（94分）、Rins（69分）、Miller（62分）。