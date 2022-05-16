COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【MotoGP戰報：法國站】表現優異加運氣好，Bastianini幸運奪下冠軍

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-05-16 10:25:20

在法國站之前Suzuki車隊發出聲明將於今年賽季結束後退出MotoGP，這也代表著Rins與Mir騎乘Suzuki在場上是看一場少一場。至於正賽方面Bagnaia維持大半場領先但在最後不僅被Bastianini超越，還不甚轉倒退賽無力反擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在法國站開賽前，最大消息就是Suzuki車隊發出聲明卻認將於今年賽季結束後退出MotoGP，正賽方面經過排位賽後由Bagnaia、Miller、A.Espargaro取得頭排位置出發。

起跑後由Miller取得領先Bagnaia則緊跟在後，Quartararo一開始則不太理想掉到中間位置而Marquez則趁勢超越，但Marquez本站表現普通很快的就回神的Quartararo要回位置。看一場少一場的Suzuki車隊，原本有希望看到Rins挑戰頒獎台，殊不知不慎衝出賽道到沙地，而回到賽道卻不幸轉倒退賽，而Mir也沒好到哪去，於賽事中段轉倒失去頒獎台機會。

Mir與Rins兩人都很有機會站上頒獎台，但卻都紛紛轉倒退賽。
Mir與Rins兩人都很有機會站上頒獎台，但卻都紛紛轉倒退賽。
Bagnaia領先大半場，但在最後卻轉倒連第二名都沒有。
Bagnaia領先大半場，但在最後卻轉倒連第二名都沒有。
Miller的領先並未維持太久就被同伴Bagnaia拿走，在此之後兩人就一路領現到後半段，此站表現優異的Bastianini則一路緊跟，在超越戰力下滑的Miller後，於賽事倒數第七圈時對Bagnaia發動攻勢，不過Bagnaia隨即要回領先位置，但卻路線跑開失去位置，之後可能過於想要奪回領先卻不甚不轉倒，而Bastianini幸運的少了Bagnaia的追擊，並在Miller不足以構成威脅的情況下再次奪得冠軍。

Quartararo（102分）、A.Espargaro（98分）、Bastianini（94分）、Rins（69分）、Miller（62分）。

Bastianini奪下MotoGP生涯第三場勝利。
Bastianini奪下MotoGP生涯第三場勝利。

據傳BMW與McLaren已簽署備忘錄合作開發電動跑車

黑金元素上身 ─ Manhart為Defender設計全新DP450改裝套件組

Citroën C5 Aircross No.025 ---- 車內插座使用感受

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀