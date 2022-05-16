《咒術迴戰》降臨全家！開賣「100公分」宿儺手指抱枕
在台賺進超過2億票房的日本動畫《咒術迴戰》劇場版電影，無論大人小孩都被圈粉，看好《咒術迴戰》的魅力，全家便利商店將自後（18）日上午10點起推出5款獨家集點商品，其中包含超巨大100公分「宿儺」手指抱枕，勢必吸引粉絲高度關注。7-11也有超強集點活動，後（18）日下午3點將推出「哆啦A夢道具大木集集點送門市快閃購」。
除了集點商品之外，全家也將《咒術迴戰》場景搬進4家門市，後（18）日至6月28日期間，民眾到台發店、忠孝光復店、萬明店、板橋板農店，都能看到真人比例呈現的《咒術迴戰》場景，可近距離和4位主角虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟合照。
全家這次推出的集點加價購活動，部分特色商品甚至在日本都還沒上市，商品包括滑鼠組、滑鼠墊、鍵鼠組等，都是鎖定近期居家上班、遠距上課的需求。在家居用品方面，則有餐具墊組、連帽頸枕，最搶眼的還是以宿儺手指為造型的「咒術手指抱枕」，長達100公分，絕對擊中咒術迷的心。
7-11同樣自後（18）日起開跑全新集點送，這次和日本經典漫畫哆啦A夢合作，使用漫畫中的經典場景、人氣道具搭配木質商品，推出木頭系列鑰匙掛式、收納擺件等15款居家、3C周邊，其中首次亮相的筆電閱讀架，讓民眾不受空間限制，在哪都能閱讀、辦公。