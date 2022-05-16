受惠口罩產能提升　紡織製成品業營收年增8成5

自2019年COVID-19疫情全球延燒，至今未見平息跡象，紡織防疫供應鏈崛起，口罩作為第一道防線，從夕陽產業華麗轉身。經濟部統計處指出，109年紡織製成品業及不織布業工廠營收逆勢大幅成長，因政府積極輔導相關業者快速擴增國內口罩產能，帶動紡織品業中的紡織製成品業工廠增加546家，較108年增加180家，營收增加128.7億元、年增85.5%。
我國紡織業擁有完整的上下游生產體系，其中包含紡紗、織布、不織布、染整、紡織品等產業。經濟部統計處統計109年紡織業工廠營收3,024.6億元，較108年減少559.4億元、年減15.6%，其中織布業、紡紗業及染整業分別呈現年減24.7%、32.4%及16.1%，唯獨紡織品業及不織布業逆勢成長，呈年增14.2%、54.1%，原因追溯疫情爆發初期，政府積極輔導相關業者快速增家國內口罩產能，帶動紡織製成品業工廠營收大增8成5，增加128.7 億元。而生產口罩的主要原料之一不織布也受惠於當時需求，109年不織布業工廠營收年增5成4，增加225.8億元。
疫情期間紡纖廠見商機，統計處資料指出，觀察紡織製成品業產業聚落，109年坐落新北市的工廠共計108家，占全國工廠19.8%，是紡織製成品業最密集的地區。營收規模也以新北市營收58.2億元，占20.8%最多，若換算平均每廠營收來看，則以桃園市最高。與104年比較，近5年紡織製成品業以新北市工廠數增加51家最多，工廠營收變動則以新北市增加37.0億元較高。
觀察109年不織布業產業分布，主要坐落於桃園市(32家)及台南市(32家)，2縣市占總家數49.6%。依營收規模觀察，以桃園市69.4億元(占30.7%)及台南市65.3億元(占28.9%)位居前二位，合計營收占59.6%，換算平均每廠營收則以高雄市最高。與104年比較，近5年不織布業工廠以台南市增加12家，營收增加42.5億元最多。