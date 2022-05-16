部分加碼券成效不彰　綠委呼籲「錢要花在刀口上」

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國發會國土區域離島發展處副處長呂登元說，地方創生券確實還有很大努力空間，今年3月有踩線活動，透過報導獲得更多曝光；目前也跟地方政府配合，納入地方小旅行，並公布在網站，未來暑假也會推出示範性旅遊路線。
許智傑表示，i原券預算執行率120%，然而票券使用率僅有32.1%，主要就是i原券多推出行動支付回饋 50%，根本無須抽籤的誘因，只要到合作店家消費就可享回饋，這様政策也實際發揮效果，加碼活動還提前結束。
林楚茵說，針對使用率達85.6%的藝FUN券仍有需改進及注意的地方，文化部必須審慎評估「藝FUN NEXT APP」的末來規劃方向，把APP後台的民眾藝文消費使用行為數據，轉作未來政策研擬用途，別成淪為蚊子APP。
林楚茵指出，客委會的客庄券也延長到5月，使用率也從20多％提升至71.7％，距離5月底剩不到兩周，仍有近3成的人尚未使用，客委會必須再加緊宣傳腳步。
林宜瑾則表示，好食券消費類別中，百貨美食街佔50.15%、餐飲46.03%、糕餅2.6%、觀光工廠及夜市與市場攤販僅1.22%，由於好食券僅接受數位綁定，讓許多只收現金的攤商看得到吃到；另有民眾在百貨公司買手機，也被列入好食券消費額度。
經濟部商業司專委許福添說，買手機納入好食券部分已進行踢除；另外消費集中在美食街部分，多是數位能力不足，會協助提升數位能力。許智傑則表示，很早就反應，但改善要及時，效率不夠好。
至於動滋券部分，林宜瑾說，使用率偏低，其原因根據體育署數據縣市，全台動滋券合作店家達2689家，台北市就有500家，台南只有152家，彰化縣更只有64家，許多非都會區的民眾找不到地方使用動滋券，才造成使用率低落。
體育署運動產業及企劃組長劉姿君說，第一波動滋券造成轟動，統計9成4買運動用品，光是單一業者就好幾億，因此體育署一開始堅持到現在，業者已比第一波增加上千家，也鼓勵地方協會舉辦活動，未來也結合偏鄉的自行車、健走活動，並把動滋券納入。