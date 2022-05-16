基隆2歲童確診離世　時力：醫療能量遇三大塞車瓶頸

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王婉諭表示，從諸多個案可以看到，一個人從確診到得到治療，中間有三大階段會遇到塞車的狀況。首先，現有的篩檢量能和視訊診療的量能嚴重不足，以衛福部疾管署（CDC）公布的三類人數約 32,0402 人來說，若快篩陽性的比例較高，醫療院所恐也無法承接。除此之外，目前視訊診療落後，除了掛號沒有把關機制，甚至在看診期間還需要他人側錄，整體下來非常耗費醫師的診療時間。
王婉諭進一步指出，目前非輕症接送的防疫計程車量能不足，確診者不得已只好尋求119協助，卻反而擠壓到緊急救護的量能。截至上週為止，台北防疫計程車約有259輛、新北約314輛、桃園約610輛、高雄約96輛、台中約50輛、台南約34輛，對照全國每日約6到7萬名確診個案，供給根本追不到需求。
王婉諭質疑，單日確診數將近6萬人，為什麼全台卻僅開出500到600份的 Paxlovid？她認為，主要的原因包含目前居家送藥系統建置不完善、一線醫師擔心開藥後被認定為不符標準、區域診所要加入開藥據點條件嚴苛等。王婉諭呼籲，指揮中心應該盡可能簡化投藥流程，只要一線醫生判定症狀及風險需要投藥，就立即投藥，才能讓有需要的人儘速得到治療。
邱顯智表示，目前的現況是有時間和後援的家庭，才能夠排隊幾個小時後等待PCR結果出來。對於多數家庭來說，因為在工作、照顧上都分身乏術，面對如此壅塞、複雜的流程，最合理的選擇就是不採檢。但是，這等於是放棄了後續醫療的一切協助。基隆市長林右昌就提到，基隆確診案例出現的「高原期鈍化」，很可能就是快篩陽性民眾沒有出來做PCR。
邱顯智呼籲，指揮中心應讓基層診所負擔起絕大多數輕症的確診者處理，除了讓民眾可以在診所進行公費篩檢，也讓民眾儘速取得合適的藥物，才能把大醫院留給需要更多醫療資源的中重症患者。同時，防疫預算採購的2.4億劑快篩，也應該免費普發給所有的民眾，讓民眾免於排隊搶購快篩之苦。
邱顯智指出，疫情如此嚴峻，對於弱勢者更是雪上加霜，指揮中心在做任何決策時，一定要把弱勢者的處境考慮進去，簡化可能造成阻礙的行政流程，授權第一線醫生做充分的判斷，不要再漏接任何個案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。