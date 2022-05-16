【車勢星聞】專訪／阿爆（阿仍仍）致力推廣原民母語，在車上長大、兒時人生目標：買得利卡

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阿爆（阿仍仍）出身台灣台東縣金峰鄉嘉蘭正興部落，是移居高雄長大的都市排灣族原住民，2003年以團體「阿爆&Brandy出道」並獲得第15屆金曲獎最佳重唱組合獎，獲獎隔日唱片公司宣布解散因此暫別唱片圈繼續念書，畢業後則在中醫診所上班，幾年後因緣際會接下原住民族電視台節目主持工作，接著發行專輯《東排三聲代》留住外婆的古謠並讓母親參與製作，而全排灣語專輯《vavayan·女人》獲得第28屆金曲獎最佳原住民語專輯獎，《kinakaian 母親的舌頭》專輯則奪下第31屆金曲獎最佳原住民語專輯獎及年度專輯獎，其中〈Thank You 感謝〉拿下年度歌曲獎。之所以決定在這個時間點出書，阿爆表示兩年多前接到出版社邀約時心中其實覺得非常驚訝，覺得文學界好像比較嚴肅且謹慎，加上當時自認生命經歷的厚度並不完整，所以當時暫緩了出書計畫，直到今年40歲邁入中年，加上2021年經歷母親離世，認為人生經歷過生離死別有算是到了一個比較完整的階段，這樣的分享對於讀者而言希望更能夠更有幫助並引起共鳴，並將自己的人生觀「積極的隨波逐流」分享給大家，阿爆說：「如果你目前在人生的關卡上卡住了，可以先暫時放鬆一下，希望《Ari帶著問號往前走》這本書可以給你一點參考。」
阿爆對於推廣並保留原民母語、原民文化不遺餘力，阿爆認為目前在原民母語的課程推廣上較為吃力，阿爆分享許多原民長輩對於母語傳承僅抱持「年輕人會聽就好」的態度，也因此造成會講母語的人越來越少，年輕人除非剛好找到一群對母語非常有興趣的同好，也許才有辦法開班或線上授課，阿爆目前以自己的方式「用母語寫歌」來推廣原民母語，她也希望能夠推廣線上原民母語的教學資源，讓線上學習原民母語能夠像線上學習英文般地容易、普及。
《Ari帶著問號往前走》書中提到阿爆的父親在她小時候曾開計程車維持家計，從她幼稚園開始到國小一、二年級幾乎都是父親開計程車接送下課，然後會讓阿爆坐在車上跟著值勤、跑車趟，在事先徵求乘客同意、不介意有孩子在車上才會載客，在車上阿爆總是不斷地說話，除了唸招牌外，看到摩托車、行道樹、路人…都會唸一下點名，從小就外向、不怕生又愛講話的阿爆也讓客人超愛跟她聊天，阿爆笑說「車上有很會聊天的小孩」幾乎成為爸爸的活招牌，也因此讓爸爸的生意比較好，同時也奠定自己對外溝通能力的基礎；當年在部落裡能夠有轎車、有電視的家庭算是極少數，也因此阿爆從小就很喜歡坐車，在車上可以一次欣賞到很多風景，小時候覺得坐車是一件很高級、很了不起的事情！
稱阿爆是「在車上長大的孩子」可一點也不誇張，阿爆本人也認同這個說法！在都市、阿爆是計程車司機的女兒，在部落、阿爆與妹妹常常在外公的農用車上一人坐一邊如同公主出巡般愜意吹風，阿爆從小也愛在農用車上唱歌、表演，覺得在農用車很「萬能」，可以載木柴、載生薑，部落裡陡峭的斜坡也都能爬得上去，坐在農用車上有種「高人一等」的感覺；除此之外，而阿爆的舅舅中就有三位是開貨卡的運輸工作者，阿爆說，當時的經濟狀況也不允許家中有其他的一般轎車，家族旅遊時就會看到他們家直接開三台卡車出遊，也常常三台車外宿野營節省住宿費用，其中一位舅舅還擁有吊車駕照，家族中有人搬家時也都會互相幫忙，不須另請搬家公司，也因此阿爆小時候的人生目標就是擁有一台「Delica得利卡」，阿爆開心笑說：「妳不覺得《得利卡》很厲害嗎？價格實惠、柴油又比汽油便宜、維修也便宜，還可以『裝很多人』，即便車子不小心被弄髒了也不會過於心疼！《得利卡》是我從小到大的夢想車款！」，至今阿爆依舊喜歡「得利卡」，也同樣偏愛坐車給人載，除了受到小時候與父親一起開計程車的影響外，還有個最重要的原因，就是阿爆一直抽不出時間去考駕照，因次至今也只能讓別人載，也因此錯過許多商業合作的邀約。
暫別唱片圈的那段日子阿爆曾在中醫診所上班，診所老闆在阿爆書中爆料「常遲到」，阿爆笑說自己確實常常壓線打卡，即便遲到也不會超過半小時以上，不是很誇張的那種遲到，現在回到唱片圈工作比較不會遲到，笑說因為錄音通常都是過中午後才會開始！唱片圈的工作時間是符合自己生理時鐘的合適工作，阿爆還笑說：「人還是不要太勉強自己，如果沒唱片圈工作，我應該也是會去應徵小夜班或晚班的工作，這樣就比較不會造成別人的困擾！」，而阿爆除了致力推廣原民文化外，也大膽嘗試與現代科技結合藝術表演及創新，其中《聲．森不息》魔幻森林演唱會就是全台首場結合8K影像製程及5G科技，而在展覽《#藝術再想像 》中則是AR版排灣族服飾的創作，設計上以排灣族傳統服中的雲肩及頭飾作為架構，創造出帶有排灣族風格的科幻感服裝；此外，阿爆在2022年1月29日登上台北流行音樂中心舉辦《第一屆阿嘟運動演唱會》，除了演唱會結合部落運動會題材創新外，並帶有提攜新人饒富傳承意味，同時也將傳統豐年祭氛圍帶進北流，阿爆透露原本計畫將於2022年底舉辦《第二屆阿嘟運動演唱會》，無奈受到疫情影響，第二屆目前只能暫訂2023年舉辦，聊到近期的工作計畫，阿爆說現在越來越多年輕族群喜歡聽原民音樂，目前自己正在製作新人的作品，預計今年六月份發表，目前的工作重心暫時將會放在推廣原民母語的音樂新人，希望能夠協助這些有才華的音樂新人被更多人看見；阿爆（阿仍仍）新書《Ari帶著問號往前走》已於各大實體、網路書店正式發行。
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