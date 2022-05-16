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台北國際書展逆風續辦　立委：逾半出版社不想辦還辦？

▲立委王婉諭今（16）日質疑，有關台北國際書展，逾5成出版社不想辦，為何文化部仍決定續辦。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.16）
▲立委王婉諭今（16）日質疑，有關台北國際書展，逾5成出版社不想辦，為何文化部仍決定續辦。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.16）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-16 11:41:09

連續2年停辦的台北國際書展實體展會，今年受疫情影響，是否續辦引發討論，文化部日前宣布，經調查，約5成5出版社希望停辦，但與台北書展基金會研商後，決定續辦。多名立委今（16）日在立法院批評，文化部長李永得在立法院說過，超過8成出版社願意參展才續辦，如今調查結果不到8成，盼文化部在詢答時要說話算話。

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立法院教委會今天邀請文化部、國家表演藝術中心、勞動部職安署就「影視與劇場工作安全應如何落實職業安全衛生相關法規」進行專題報告。

立委萬美玲質疑，248家出版社當中，有154家希望停辦，文化部為何還是要辦？另外，文化部針對退展的出版社業者，只願退3成的展位費，呼籲「拉高比例」，不要只退3成。

立委林奕華表示，李永得在11日備詢時才說過，若調查結果超過8成出版社願意參展，才會舉辦，超過6成的話，會再溝通，如今調查結果出爐，不到5成願意參展，為何還要續辦？並認為，文化部詢答不負責，「詢答時講一套，實際做又是另一套」，沒辦法接受在立院隨便說說，最後還是有自己的決定。

立委王婉諭也質疑台北國際書展逆風續辦的決定機制，並表示，文化部在13日才公布退展配套，就要求業者在17日前告知退展，過於倉促，另外退展僅能拿回3成展位費，影響甚鉅，盼提高比例或有其他補助措施。 

文化部政務次長李靜慧表示，部長李永得在答詢跟受訪時一直都有敘明，書展會朝續辦的方向，關於對出版社的問卷調查，確實是用語表達上不夠精確，本意上是想了解出版社對此次舉辦有何擔憂，並做出因應措施。

關於退展配套措施。李靜慧說明，之所以訂在5月17日下午6點前做決定，是因為書展由書展基金會承辦，需要有時間應變，去考量空出展位的處理、補充、調整，因此與書展基金會研商後，訂定此時間；退費比例則依照台北國際書展往年的參展辦法，由書展基金會收展位費，但停辦2年，展位費已透過行政調控，合報於今年使用，這部分貿協不會退費，變成基金會要承攬所有展位的負擔，以往規定不會退還展位費，但此次受疫情影響，基金會願意自行負擔退還3成展位費給退展者，基金會也很努力了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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