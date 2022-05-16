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【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香

【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香
【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香

ReadyGo

2022-05-16 12:00:21

平日裡被城市裡的汽機車廢氣包圍，心情也跟著烏煙瘴氣，趁著悠閒放假的時候，來一趟悠閒的輕享受吧！遠離城市的喧囂，擁抱大自然最真實的氣息，同時，還可以享受美食甜點的美妙滋味！ 一起跟著ReadyGo來看看，精選5家森林系台中咖啡廳吧。

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又見一炊煙

又見一炊煙獨特的日式禪風風格，讓人煥然一新，半開放式的戶外座位區的庭院風格更是具有特色把日式禪風的風格提高到另一個層次上，旁邊魚池不時冒出煙霧，樹葉搖晃的光影和水池如鏡子般的倒影，讓整體庭園造景更有氣氛。

圖 /517_hsuan

又見一炊煙-3
又見一炊煙-3
圖 /carideeliu

又見一炊煙提供精緻的無菜單料理，分別有午餐場、下午茶場以及晚餐場，每道餐點都能感受到廚師們的用心，最重要的是他們會不定期更新菜單，讓每次到訪的妳，都能有不一樣的體驗，次次都充滿著驚喜啊！

又見一炊煙 (1)
又見一炊煙 (1)
圖 /carideeliu

來又見一炊煙可謂是『味擂x視覺』的享宴，讓人能夠輕鬆享受山林風光，旁邊得美景盡收眼底。

又見一炊煙FB

地址：臺中市新社區中興嶺街一段107號 

電話：04 2582 3568

營業時間：11:00–21:00 (分時段用餐)

線上訂位


右之界 ユウノカ

右之界是一間被滿滿植物包圍「綠意盎然」的咖啡廳，門口日文招牌，室內播放日本廣播，濃厚的日本風味，讓你走進來有種偽出國的錯覺，店內的植物多到以為來到個小森林，而且店裡的位置不多，如果是想享受悠閒的午後時光的你，真誠推薦可以來右之界走走看看！

右之界 ユウノカ-1
右之界 ユウノカ-1
圖/solalachu

右之界 ユウノカ-2
右之界 ユウノカ-2
圖/solalachu

右之界咖啡館不只提供咖啡～還有甜點、炸物！而且價格都很親民，難怪很多人都會想來再訪。

右之界 ユウノカ-3
右之界 ユウノカ-3
圖/solalachu

貼心提醒！右之界咖啡館沒有明確的地址，而且因為在大馬路邊，咖啡廳被滿滿的植物包圍，很容易就會錯過，靠近興中橋的時候要記得放慢速度，可以注意門口有個小黑板，是主要的招牌～認他就對了。

右之界 ユウノカ-4
右之界 ユウノカ-4
圖/aindaliu

右之界FB

地址：台中市新社區東山街 興中橋 (台中市區方向過來 ，過橋之後會在右手邊~)

電話：0989 549 385

營業時間：11:30-18:00（周一、周四公休）

延伸閱讀：【全台山林系咖啡廳】推薦！遠離都市塵囂 精選６間綠意秘境吸收芬多精


山水啡 Cafe&Meal

山水啡有著歐式洋房建築，戶外還有主人精心維護的草皮、花圃，彷彿自己是中世紀的公主或是有錢人家的小姐，營造出滿滿的莊園風格，而且，門口諾大的庭院還可以讓毛小孩&小朋友有個安全的活動空間，自由自在的活蹦亂跳。

山水啡 Cafe&Meal-1
山水啡 Cafe&Meal-1
圖/peiyin.shih_o.o

山水啡室內空間相當寬敞，適合親子或是多人聚餐，同時也是一間寵物友善餐廳，餐廳裡的餐點有些還是來自庭園中的菜圃，可以直接看見食物來源，讓人吃得健康又安心。

山水啡 Cafe&Meal-2
山水啡 Cafe&Meal-2
圖/redroofcafe

山水啡 FB

地址：台中市新社區協中街6-3號

電話：04 2582 5886

營業時間：09:00~19:00 (周二公休)

澄石享自在

澄石享自在是位在享自在休閒生態園區內的蔬食餐廳，走進餐廳前漫步在浪漫的水上木棧道，且四處被落羽松圍繞，落羽松還會隨著季節改變顏色，營造出別有一番的風味，這麼迷人的造景，無論怎麼拍都是氛圍感滿滿啊。

澄石享自在
澄石享自在
圖/nikki.919

 圖/joyce0220lin

室內窗邊座位有榻榻米，時不時也可以欣賞窗外的落羽松美景，陽光撒下看出去充滿綠意、幽靜自在，秋天的時候，黃澄澄的落羽松更是別有一番風味！

澄石享自在-3
澄石享自在-3
圖/joyce0220lin

貼心提醒！由於澄石享自在位於「享自在生態園區」內，入園區100元門票，用餐可折抵80元
 
澄石享自在FB
地址：台中市北屯區東山路二段民興巷207-5號

電話：04 2239 1059

營業時間：11:30-18:30

延伸閱讀：【宅在台中｜新社區】台中人假日出遊首選 親子農場、花海

千樺花園

千樺花園整個園區寬敞，滿滿的花草樹木，給人一種幽靜自在被芬多精包圍的愉悅感，千樺花園用餐的地方盡然是在森林玻璃屋裡，一整個充滿浪漫氛圍的森林系餐廳。室內用餐環境更是優雅高級，森林裡的餐桌，彷彿進入童話故事一般，被周圍的花花草草環繞，享用高級的手作法式料理！

千樺花園
千樺花園
圖/syl.vialife

千樺花園
千樺花園
圖/syl.vialife

千樺花園
千樺花園
圖/kimi_bigday_ii

貼心提醒！千樺花園有需要收取入園費（１００元／人），餐廳的餐點、禮品店的禮品、外帶飲料皆可全額抵扣。

千樺花園
千樺花園
圖/syl.vialife

千樺花園官網

地址：台中市新社區協興街61號

電話：04 2582 1141

營業時間：9:30-17:00 (週三、週四公休)




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原文出處 : ReadyGo 【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香

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