華航工會3人遷籍選桃園市長　判有罪定讞

華航企業工會4年前推派秘書長朱梅雪參選桃園市長，工會理事長劉惠宗等3人為投票給朱梅雪，將戶籍從台北遷到桃園，被控涉嫌違反《妨害投票罪》。最高法院維持高院更一審見解，今（16）日駁回上訴，依虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票罪，各判3月，可易科罰金，緩刑2年定讞。
檢調查出，華航企業工會於2018年5月31日舉行會員代表大會，通過推派秘書長朱梅雪參選當年底的桃園市第2屆市長選舉。理事長劉惠宗、桃園市空服員職業工會理事長趙剛、身兼華航工會與空服員工會理事朱良駿等3人於同年6、7月間，陸續將戶籍從台北市士林、南港等地遷到桃園市龍潭、蘆竹等，並於同年11月24日投票日前往投票，涉犯妨害投票罪。
一審將3人各判3月，緩刑2年，不過，二審認為，劉等3人多年來都在桃園上班，與桃園市有「人、地之連結關係」，改判無罪，但遭最高法院撤銷。
更一審認為，劉等3人未投票給朱梅雪，將戶籍遷址但並未居住，主觀上已具有「虛偽遷徙戶籍」之犯意，具有使特定候選人朱梅雪當選之意圖，構成妨害投票罪；考量劉等人為支持工會推舉的候選人，表達勞資關係等勞工權益理念才遷籍投票，行為不當但惡性尚非重大，各判3月，宣告緩刑2年，案經最高法院駁回上訴確定。