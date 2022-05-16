北韓疫情炸醫療吃緊　稱「吃蜂蜜、敗毒散」民俗療法治病

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《韓聯社》報導指出，由於北韓醫療基礎設施不夠完善，無法承受每天數十萬名疑似確診發燒者就醫，才因次建議至少進行4週居家治療。
平壤現代化醫院科長李龍秀（音譯）在《朝鮮中央電視台》表示，「退燒後一週內可能會出現持續咳嗽狀況，這段期間屬於無症狀感染，但仍具有傳染力，需要特別注意，不隨意解除隔離措施至關重要。」他同時強調，因為新冠肺炎與普通感冒不同，有重複感染的現象，因此必須加強隔離措施，避免與人接觸。
《勞動新聞》在14日時，還介紹了另一種名為「高麗療法」的症狀療法，建議輕症患者每日三餐飯後1至2小時內，用熱水搭配服用4公克的「敗毒散」，連續服用5天。「安宮牛黃丸」則是每次服用1至2顆，持續服用3至5天，或是每次搭配熱水服用一顆「三香牛黃清心丸」，持續2至3天。
報導同時還介紹了民俗療法，建議每天可以金銀花或柳葉放入熱水中，每天喝3次，而重症患者則是應該遵照醫療人員的指示，接受氧氣治療、防止呼吸衰竭的對策，並且接受類固醇藥物等專業治療。
北韓日前首度證實境內爆發新冠肺炎疫情，16日報導指出，北韓新增的發燒人數達到39萬2920人，另有8人死亡。目前已累計超過120萬人出現發燒症狀。
北韓當局已下令分配國家藥品儲備，金正恩更親自走訪了位於平壤大同江附近藥局，以了解藥物供應和銷售情況。但專家仍擔憂，病毒有可能對這個醫療資源不足且沒有疫苗接種計畫的國家帶來毀滅性打擊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。