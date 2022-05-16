台股開高200點後繼無力 終場僅漲68點、萬六大關又失守
台北股市今（16）日開高走低，早盤一度大漲約200點，來到16032點，但大盤後繼無力，尤其是金融與航運股領跌，終場僅漲68點，收在15901點，萬六大關又失守，漲幅0.4%，成交金額新台幣2389億元。權值股台積電收盤漲9元，收在520元，漲幅1.76%。
美股上周五（13日）四大指數走揚，其中那斯達克指數漲逾3%、費城半導體指數漲5%。台北股市今日受到激勵，早盤一度漲近200點回到萬六，但萬六得而復失，終場僅漲68點，收在15901點，萬六大關又失守，漲幅0.4%，成交金額新台幣2389億元。
權值股台積電收盤漲9元，收在520元，漲幅1.76%。聯電漲1.2%，收在49.45元。其他重要電子股，英業達漲逾4%，高價股矽力飆漲停，來到2720元。聯發科由紅翻黑，終場跌18元，來到825元。群創與友達兩樣情，群創早上受到利空影響，一度跌逾5%，但隨後跌幅縮小，收在13.35元。友達則相對抗跌，終場漲幅0.88%。至於航運股盤中賣壓沉重，長榮、陽明與萬海跌幅3到5%。
面對近來台股動盪，財政部長蘇建榮今日表示，台股基本面還是相當穩健，只是最近有國際金融因素，以及中國大陸封控等問題，導致供應鏈受到影響，再加上俄烏戰爭對國際能源價格、大宗物資價格的影響，國安基金會持續關注，特別是美國股市、歐盟升息，以及供應鏈的影響。