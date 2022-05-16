連千毅NFT突下架！餘額掛零　4寶媽抓狂：我們的錢不見了

直播主連千毅搭上熱潮銷售NFT，掛保證可以兌換鑽石、名錶，孰料淪為一場空，被網紅「勾起你心中的惡」指控是詐騙，一度揚言要當面對質，在黑白兩道勸阻上收手，雙方改告上法院，交給法律定奪，如今受害者「Mini蝶」卻驚覺交易平台上的連千毅NFT已經被下架，顯示餘額為0，崩潰大喊「我們的錢都不見了？！」
有4個小孩的辣媽直播主Mini蝶，之前現身勾惡的影片裡，表示當初NFT尚未上市前，其共同友人就透過群組推薦她們購買，一個要價1,000元美金（約29,804元台幣），聲稱推出後會漲到4萬多元，她因此買了3個，花了９萬多元，沒想到年初上市後即滯銷，根本無法轉手，也換不到名牌、名錶等福利，才會站出來指控對方。她們尋求律師協助，昨天卻發現連千毅NFT在OurSong平台上被下架了，驚呼「怎麽回事？無法交易，連JPG也沒有了！所以我們的錢都不見了？！」
連千毅先前說過，NFT是透過平台發售，與自己無關，這跟投資一樣有賺有賠，買股票下跌也只能摸摸鼻子認了。網友看了Mini蝶的發文，直呼「直接被割韭菜了」、「這個本來就是money game，自己要做好心理準備」、「笑死，會相信這個來去買的也很好笑」、「這個畫面好像在N年前看過，結果都不了了之」，顯然受害者想討回公道，未來困難重重。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。