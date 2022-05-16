連千毅NFT突下架！餘額掛零　4寶媽抓狂：我們的錢不見了

直播主連千毅搭上熱潮銷售NFT，掛保證可以兌換鑽石、名錶，孰料淪為一場空，被網紅「勾起你心中的惡」指控是詐騙，一度揚言要當面對質，在黑白兩道勸阻上收手，雙方改告上法院，交給法律定奪，如今受害者「Mini蝶」卻驚覺交易平台上的連千毅NFT已經被下架，顯示餘額為0，崩潰大喊「我們的錢都不見了？！」





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▲Mini蝶透過連千毅的共同友人購買NFT，結果賣不出去。（圖／翻攝Mini蝶FB）

▲Mini蝶（左）火辣身材連旁邊的受害者都忍不住偷瞄。（圖／翻攝勾起你心中的惡YouTube）

有4個小孩的辣媽直播主Mini蝶，之前現身勾惡的影片裡，表示當初NFT尚未上市前，其共同友人就透過群組推薦她們購買，一個要價1,000元美金（約29,804元台幣），聲稱推出後會漲到4萬多元，她因此買了3個，花了９萬多元，沒想到年初上市後即滯銷，根本無法轉手，也換不到名牌、名錶等福利，才會站出來指控對方。她們尋求律師協助，昨天卻發現連千毅NFT在OurSong平台上被下架了，驚呼「怎麽回事？無法交易，連JPG也沒有了！所以我們的錢都不見了？！」





▲Mini蝶發文，透露購買的連千毅NFT已經被下架。（圖／翻攝Mini蝶FB）

▲Mini蝶購入的連千毅NFT如今餘額變零。（圖／翻攝Mini蝶FB）

連千毅先前說過，NFT是透過平台發售，與自己無關，這跟投資一樣有賺有賠，買股票下跌也只能摸摸鼻子認了。網友看了Mini蝶的發文，直呼「直接被割韭菜了」、「這個本來就是money game，自己要做好心理準備」、「笑死，會相信這個來去買的也很好笑」、「這個畫面好像在N年前看過，結果都不了了之」，顯然受害者想討回公道，未來困難重重。



