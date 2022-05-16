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三星電視流淌個人品味　輕鬆打造美型居家

▲三星推出多元配件，讓家中處處展現個人美學理念。（圖／品牌提供）
▲三星推出多元配件，讓家中處處展現個人美學理念。（圖／品牌提供）

記者吳宗軒/綜合報導

2022-05-16 18:00:00

誰說電器只能帶來冷溫度，如今居家時間增長，人們也更重視家中溫馨的美學營造。2022年三星不僅為專為藝術愛好者打造The Frame美學電視、靈活翻轉視角的The Sero翻轉電視等藝術風新品；高階QLED量子電視系列也同步推出多樣配件，包含周邊伸縮零間隙壁掛架、美型集線器等多樣產品陣容點綴，讓家中影視空間流淌個人優雅品味。

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▲「The Frame美學電視」讓電視跳脫既有框架。（圖／品牌提供）
▲「The Frame美學電視」讓電視跳脫既有框架。（圖／品牌提供）
三星電視發揮匠心工藝設計，讓電視跳脫既有框架，「The Frame美學電視」內建藝術模式提供逾1600件藝術作品，在家彷彿置身畫廊，每天依照心情自由策展。加上畫龍點睛的「風格邊框」，將電視化身成牆壁掛畫，展示世界級的藝術作品。消費者可恣意變換不同的邊框顏色，妝點居家空間，其中百搭的極簡系列精心使用靜謐白、核桃木及橡木米，都能營造簡約時尚的氛圍；如果想致敬傳統造型的藝廊系列，靜謐白、珊瑚紅也能襯托其典雅不凡。

▲「伸縮零間隙壁掛架」讓電視不再只能以一個方向固定牆面。（圖／品牌提供）
▲「伸縮零間隙壁掛架」讓電視不再只能以一個方向固定牆面。（圖／品牌提供）
除此之外，電視不再只能以一個方向固定牆面，三星今年的「伸縮零間隙壁掛架」做到了。使用後可靈活調整上、下、左、右傾斜角度，隨心坐臥姿勢或角度，觀賞喜愛的內容。同時大幅縮小三星電視與牆面的距離，融入任何居家空間，提供更加舒適、身臨其境的觀影體驗。如果不想將電視安裝在牆面，「藝術展架」還能展現個人風格，成為居家空間擺設的另一種選擇，不管是大宅或小房，都能輕鬆找到電視落腳處，展現空間藝術氣息。

要打造完美的視聽空間，只要能完整收納電視線材，就已成功了一半。借助Neo QLED量子電視配備的美型連接線與美型集線器，任何客廳空間將更井然有序。透過此配件，用戶可快速收納整理，向雜亂線材說再見，打造兼具機能與美學的居家空間。

The Sero翻轉電視體現當今行動時代的多媒體趨勢，消費者可串聯手機，隨著手機的使用角度，自由於水平與垂直間靈活切換，直覺地觀看影音直播、瀏覽社群平台。還可額外選購拆卸式滾輪，此配件讓消費者隨意移動電視，並適用於任何空間或裝潢。另外，想在Neo QLED量子電視觀看適用於行動裝置的直式影片，現在可輕鬆達成。借助旋轉壁掛架與旋轉藝術展架，用戶能依照預設的模式觀賞內容，僅需按壓遙控器上的旋轉鍵，即可將橫向螢幕一秒切換為直向，獲得完美的觀影體驗。用戶不僅可舒適地觀賞多元內容，更能於垂直模式下，善用手機的鏡像投影功能。

▲「The Freestyle微型智慧投影機」最大可投放100吋投影畫面。（圖／品牌提供）
▲「The Freestyle微型智慧投影機」最大可投放100吋投影畫面。（圖／品牌提供）
The Freestyle微型智慧投影機打破傳統投影機框架，輕巧機身可投放最大100吋投影畫面，180度不設限的廣域投影，結合快速智慧對焦與智慧畫面校正等功能。不論是外出露營或參加屋頂派對，都能將The Freestyle微型智慧投影機裝入細緻精巧的防潑水收納包，隨身攜帶超便利。

▲「The Serif風格電視」能提升空間氛圍、吸引賓客目光。（圖／品牌提供）
▲「The Serif風格電視」能提升空間氛圍、吸引賓客目光。（圖／品牌提供）
The Serif風格電視不論擺放於任何空間，都能成為吸引目光的焦點。邊框頂部的長型平台，可作為置物空間，讓用戶依個人品味和喜好擺放裝飾品，亦可擺上幾個手工藝品或限量小物，為居家空間畫龍點睛，彰顯個人的風格主義；與任何的高質感置物板一樣，它能提升空間氛圍、吸引賓客目光，充滿無窮無盡的可能性。

▲三星祭出一系列購機優惠打造美宅趁現在。（圖／品牌提供）
▲三星祭出一系列購機優惠打造美宅趁現在。（圖／品牌提供）
欲打造美型住宅趁現在，三星同步祭出一系列購機優惠，即日起至6月30日止購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，郵寄回函或線上登錄，即可獲得Galaxy S22旗艦系列或Soundbar藍牙無線揚聲器，享受全方位的頂級盛宴。此外，於5月31日前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，限量再加碼送32吋The Frame美學電視，頂尖科技與居家美學一次擁有！滿足不同品味的設計生活系列電視亦同步登場，最新優惠可至官網一探究竟。

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