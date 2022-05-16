520告白神器！迪士尼發光玩偶首登場 「按這裡」臉紅紅
「520我愛你！」趕在適合傳情、告白的5月20日前夕，主打授權絨毛玩偶的宣布推出會臉紅的玩偶系列，以及迪士尼相偎相依趴睡系列，力搶示愛商機。《天竺鼠車車》則於後（18）日起在ATT e Life開設快閃店，集結逾200款週邊，現場還有巨型扭蛋機、大型鼠鼠玩偶相疊的派對間，可愛度爆表。
KHTOY表示，這次新推出迪士尼臉紅發光玩偶系列，最過去純玩偶最大不同之處，就是玩偶手掌處有特殊按鈕，只要按下按鈕，玩偶臉頰就會發出紅色光暈，像是臉紅害羞的模樣，若是在漆黑的房間裡，發光玩偶的光芒就像一盞小夜燈，並有自動滅燈設計。全系列共有米奇、米妮、奇奇、蒂蒂、史迪奇、維尼、唐老鴨7款，特價329元。
同步推出的「相偎相依趴睡系列」，玩偶都呈現慵懶姿態，每款身長約52公分，很適合當作伴眠小物或是午睡枕、腰靠枕，共有奇奇、蒂蒂、史迪奇、維尼、唐老鴨、熊抱哥、抱抱龍7款角色，玩偶背上設計置物開口，可以放置手機等日常小物，特價419元。
軟萌療癒的《天竺鼠車車》後（18）日起於ATT e Life新娛樂動漫特區開設快閃店，約集結逾200款週邊，多款商品任選2件7折，開幕首五日另有單品限定優惠，不能錯過的福袋699元。除了可愛週邊，現場設置超巨型圓滾滾的「馬鈴薯」絨毛氣偶，以及巨型扭蛋機、鼠鼠大型絨毛玩偶聚集相疊的「繽紛絨毛派對間」，粉絲們別錯過經典場景。