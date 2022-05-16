COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

520告白神器！迪士尼發光玩偶首登場　「按這裡」臉紅紅

▲KHTOY在520前夕開賣迪士尼臉紅發光玩偶，在黑暗中有類似小夜燈效果，具自動滅燈設計。（圖／業者提供）
▲KHTOY在520前夕開賣迪士尼臉紅發光玩偶，在黑暗中有類似小夜燈效果，具自動滅燈設計。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-16 15:36:34

「520我愛你！」趕在適合傳情、告白的5月20日前夕，主打授權絨毛玩偶的宣布推出會臉紅的玩偶系列，以及迪士尼相偎相依趴睡系列，力搶示愛商機。《天竺鼠車車》則於後（18）日起在ATT e Life開設快閃店，集結逾200款週邊，現場還有巨型扭蛋機、大型鼠鼠玩偶相疊的派對間，可愛度爆表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KHTOY表示，這次新推出迪士尼臉紅發光玩偶系列，最過去純玩偶最大不同之處，就是玩偶手掌處有特殊按鈕，只要按下按鈕，玩偶臉頰就會發出紅色光暈，像是臉紅害羞的模樣，若是在漆黑的房間裡，發光玩偶的光芒就像一盞小夜燈，並有自動滅燈設計。全系列共有米奇、米妮、奇奇、蒂蒂、史迪奇、維尼、唐老鴨7款，特價329元。

▲KHTOY 打造迪士尼「臉紅紅發光玩偶系列」7款角色，每款特價329元。（圖／業者提供）
▲KHTOY 打造迪士尼「臉紅紅發光玩偶系列」7款角色，每款特價329元。（圖／業者提供）
同步推出的「相偎相依趴睡系列」，玩偶都呈現慵懶姿態，每款身長約52公分，很適合當作伴眠小物或是午睡枕、腰靠枕，共有奇奇、蒂蒂、史迪奇、維尼、唐老鴨、熊抱哥、抱抱龍7款角色，玩偶背上設計置物開口，可以放置手機等日常小物，特價419元。

▲同步推出52公分「相偎相依趴睡系列」，特價419元。（圖／KHTOY提供）
▲同步推出52公分「相偎相依趴睡系列」，特價419元。（圖／KHTOY提供）
軟萌療癒的《天竺鼠車車》後（18）日起於ATT e Life新娛樂動漫特區開設快閃店，約集結逾200款週邊，多款商品任選2件7折，開幕首五日另有單品限定優惠，不能錯過的福袋699元。除了可愛週邊，現場設置超巨型圓滾滾的「馬鈴薯」絨毛氣偶，以及巨型扭蛋機、鼠鼠大型絨毛玩偶聚集相疊的「繽紛絨毛派對間」，粉絲們別錯過經典場景。

▲《天竺鼠車車》將於ATT e Life開設快閃店，現場有鼠鼠大型絨毛玩偶相疊打造的「繽紛絨毛派對間」。（圖／木棉花提供）
▲《天竺鼠車車》將於ATT e Life開設快閃店，現場有鼠鼠大型絨毛玩偶相疊打造的「繽紛絨毛派對間」。（圖／木棉花提供）

無懼疫情！Buffet強推澎湖海鮮吃到飽　酥炸紅新娘接地氣

《咒術迴戰》降臨全家！開賣「100公分」宿儺手指抱枕

入厝禮沒想法？網激推10種「最實用」：送這最不浪費錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀