特企／弋果國際教育集團舉辦線上路跑　邀師生健康續航

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「Eagle Run線上路跑21天」號召弋果全台師生參與為期21天的線上路跑接力，透過鏡頭記錄學生訓練的心路歷程，NIKE NRC教練為響應路跑精神，也製作熱血十足的訓練教學短片，與弋果全台分校製作的影片大串連，上傳Facebook廣邀各界按讚，累積按讚數作為公益基金，於疫情嚴重影響校園之際，專款捐贈給孩童社福機構及教育團體。弋果國際教育集團董事長孫瑞芬指出，Eagle Run線上路跑21天是一場充滿挑戰精神的活動，希望藉由全台接力串連，激發孩子們不斷挑戰極限，超越自我的精神，弋果給孩子最扎實的美語能力，在面對人生中各種挑戰時，運用美語力沉穩以對，並秉持路跑絕不輕言放棄的精神，奔向勝利的終點。
縣府秘書長陳季媛感謝戈果舉辦這麼有意義的活動，善款將專款扶植偏鄉弱勢孩童的運動機會，新竹縣員東國中女壘隊、五峰國中拳擊隊、及新竹家扶中心都將受惠。她說，縣長楊文科重視疫情期間大家健康，也推廣「後疫情時代 健康新生活運動」，每個月超過20萬步即可上傳摸彩。念國小五年級的學生Adam表示，參與「線上路跑21天」的過程中，與同學及老師一起訂出訓練計畫，從熱身、作操、整隊跑步，每個流程都不馬虎，看到影片中的團隊合作，成就感滿分，日後也會堅持跑步的習慣，讓運動成為日常的一部分。
「好的習慣影響孩子一輩子！」孫瑞芬說，幫助孩子成就更好的自己，是弋果作為教育工作者的使命，而好習慣的養成，做到持之以恆「21天」，被視為一項關鍵指標，弋果學子經過21天的汗水洗禮，將運動的習慣導入正向的人生態度，每一支訓練影片，見證了一篇篇努力不懈、奮力向上的精采故事。
疫情波及校園，選手參賽及練習狀況普遍受到影響，去年甫獲總統盃三銅佳績的新竹縣五峰國中拳擊隊，今年再挑戰全中運，不料賽事遇疫情延期，實力迅速竄起的員東國中女壘隊也受疫情影響而備受挑戰，小選手心境上格外不安，弋果特別致上慰問物資，期許疫情的陰霾盡快散去，與選手們共同迎接勝利的曙光。
弋果國際教育集團創立於1999年，同年於新竹科學園區創立「弋果美語」（American Eagle Institute），率先導入以美加學制為基礎的幼兒園與小學美語課程，成功讓「弋果美語」的美語教育體系與北美同步接軌，分校版圖遍及全台。弋果美語以優質教學品質，被譽為美語界「台積電」，始終走在教育前端，以創新、創意引領時局，疫情衝擊校園之際，弋果迅速調整實體教學資源，轉換為精緻的線上課程。同時開發具先驅的智慧大平台線上課程，將使未來學習不受時間與空間的控制，超前部屬導入OMO(線上融合線下)學習模式，定義未來發展的願景。