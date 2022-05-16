COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

施振榮：台灣不缺人才只缺舞台　籲企業長期投入搭建舞台

▲宏碁集團創辦人施振榮今（16）日有感而發表示：「台灣不缺人才，只缺舞台」。他呼籲企業應投入資源長期培育人才，讓台灣人才為世界做出更多貢獻。（圖／記者陳明安攝，NOWnews資料照片）
▲宏碁集團創辦人施振榮今（16）日有感而發表示：「台灣不缺人才，只缺舞台」。他呼籲企業應投入資源長期培育人才，讓台灣人才為世界做出更多貢獻。（圖／記者陳明安攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-16 16:10:00

面對變化快速的科技時代，人才培育成為企業關注的焦點之一，宏碁集團創辦人施振榮今（16）日有感而發表示：「台灣不缺人才，只缺舞台」。為此，他長期持續投入搭建舞台，希望讓台灣人才可以有發揮的空間，他同時也呼籲企業應投入資源長期培育人才，讓台灣人才為世界做出更多貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在施振榮居間牽線下，台灣揚名國際的NFT生成藝術家吳哲宇即將在台舉辦個展，對於吳哲宇在國際NFT領域成為台灣之光，施振榮表示，台灣在各領域都有擁有潛力或表現傑出的人才，關鍵是缺乏舞台讓人才歷練，只要能搭建舞台培育人才，台灣人才就能在國際上發光發熱。

為了替台灣培育人才，施振榮長期一直推動搭建舞台的工作，要讓人才有表現及歷練的機會。舉例來說，為培育台灣的數位創作人才，他就透過宏碁基金會於2004年開始舉辦第一屆宏碁數位創作獎競賽，一直到2015年，共舉辦了12屆的宏碁數位創作獎，提供國、高中生一個數位創作的舞台。

施振榮說，當年為培育中學生的數位創作人才，宏碁數創獎舉辦的過程中，當時還特別與交通大學合作舉辦「數位創作營」，讓參賽作品出色的個人與團隊有機會透過營隊中的課程訓練與師資輔導，讓作品可以更上一層樓，許多同學都在營隊中收獲滿滿。

他並指出，吳哲宇當年從國二就開始參加宏碁數創獎競賽，一直到高三，一連五年參與宏碁數創獎，歷經許多磨練，成績表現也十分優異，共拿下四次首獎，更在高一那年以普通組擊敗專業組，拿下評審團大獎，令人印象深刻。

此次吳哲宇利用返台期間，與科文双融集團旗下双融域攜手合作首度舉辦個展及NFT生成藝術工作坊，希望能對社會有所回饋，也希望藉此可以培育更多台灣優秀的數位創作人才。

此外，施振榮也規劃在吳哲宇離台赴美之前，擬安排邀請歷屆宏碁數位創作獎的得獎人，讓當年這群在中學時期就投入數位創作的年輕朋友，有機會再次透過網路齊聚一堂，一同與吳哲宇在線上交流分享經驗。

最後，施振榮也呼籲，培育人才需要長期持續投入，也期待台灣有更多企業長期投入資源，在各個領域為台灣培育優秀的人才，相信只要把舞台搭建好，人才一定可以找到發揮潛力的機會，進而在國際舞台發光發熱，也可以為全世界做出更多的貢獻。



掌握智慧醫療全球新契機　施振榮籲應積極推動跨域人才

半導體缺才／缺口創7年新高　台積電、聯發科往校園搶人

半導體缺才／企業大廠急搶私校生　「端牛肉」拚無縫接軌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀