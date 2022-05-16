居隔0+7新制明上路　教育部：不影響國中教育會考

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彭富源指出，截至昨天，共有2011名考生確診、1063名考生居家隔離、3名居家檢疫、1878名自主防疫；考生於5月20日（含）前確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果，不得應考，將併同大陸考場，參加6月4日、5日的補考，補考採外加名額、不影響其他考生權益，倘有私自參加考試之情事發生，經查證屬實後，取消考試資格且不予補救。
居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試；一般考生及自主健康管理者則到一般試場應試，一般試場與第二類備用試場自考場入口起，動線各自獨立規劃。
確診考生和居隔考生計算日曆出爐，依指揮中心確診「7+7」計算解隔日，須解除隔離的考生才能應試，確診考生的起訖日期計算，無症狀或輕症居家照護的考生，以隔離通知書所載起訖日為準，未收到隔離通知書考生，則以「PCR採檢陽性」為起始日（第0天），「PCR採檢日+7」為訖日，最晚須是5月13日PCR陽性，解隔日為5月20日，才能參加5月21、22日會考，亦即5月14日（含）起PCR陽性考生，均不能參加會考，只能參加補考，以外加名額方式錄取。
居家隔離、自主防疫考生須分別在第二類備用試場應試，以最後接觸日為起始日（第0天），「最後接觸日+3」為居隔訖日，「居家隔離訖日+4」為自主防疫訖日，如5月13日為最後接觸日，5月16日為居家隔離訖日，5月20日為自主防疫訖日，才能在一般試場應試，5月14日起為最後接觸日的考生均須在備用試場應試。
居家檢疫考生也得在第二類備用試場應試，以入境日為起始日（第0天），7天後居檢結束，如5月13日為入境日，5月20日為居檢第7天，會考能在一般試場應試；5月14日起入境者，須在備用試場應試；5月21日才入境者，不得參加考試。
至於國中教育會考防疫措施，彭富源說，考生須全程佩戴口罩，用餐須脫下口罩時，以隔板或屏風區隔；進入考場前，全面量測體溫，若確認發燒，將至「第二類備用試場」應試；將區隔各類試場進出場動線，請考生務必配合動線移動；不開放陪考，由學校組成服務隊，但有特殊需求可申請陪考；維持適度通風措施下開放冷氣服務；英語（聽力）考試照常施測；加強考場內外部環境清消，增設手部消毒據點；提高工作人員防疫規格，提供面罩或護目鏡，並完整接種3劑疫苗，學生人員則規定接種2劑。
強化匡列通報機制，設立「第二類備用試場」；一般試場人數由原本42人降載為36人，增加考生座位前後左右距離。第二類備用試場配置人數，若是現場或居隔有發燒、呼吸道疾病情形，此類試場人數降載為8至12人；居家隔離無症狀、居家檢疫者試場人數降載為16至20人；自主防疫者試場人數不得超過36人。
對於居隔、居檢、自主防疫考生交通方式，彭富源說，考生可搭乘防疫計程車，或由同住親友接送、自行前往考場。如由同住親友接送，須注意車上除考生外僅可有駕駛1位、駕駛須為該考生同戶同住者、車上全程佩戴口罩並維持一定距離、考生坐於後座不可飲食，並維持手部衛生。
媒體詢問，若考生不想補考，有症狀仍「蓋牌」隱匿，教育部該如何處理？彭富源再次提醒考生，這2年國中會考都有補考制度，採外加名額、試題難易度與正式考試相當、分數不打折，不會影響升學權益，不用硬考正式考試，請考生安心參加補考；教育部與學校端、指揮中心都有勾稽制度，掌握考生狀況。
若考生在補考日仍確診，該如何因應？彭富源說，這2年皆針對無法參加補行考試的考生，設計以專案方式協助升學，再次呼籲，國中教育會考有補考、專案升學制度，保障升學權益，若查到確診考生私自參加考試，將取消考試資格且不予補救，後果相當嚴重，請考生勿以身試法。
教育部指出，考試前一日、5月20日下午3點至5點開放考場查看，考生與家長不得進入試場，居隔、居檢、自主防疫及經現場量測有發燒（額溫高於等於攝氏37.5度或耳溫高於等於攝氏38度）情況者，均不得進入考場，可利用考場學校於網路公布平面圖熟悉考場動線，亦可委由親友或國中教師協助查看考場，認識環境。
防疫相關注意事項及試場規則，將公告於國中教育會考全國試務會網站及國中教育會考網站，敬請考生與家長務必留意、配合。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。