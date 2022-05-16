7500萬元蓋景觀橋銜接桃竹 單車行人漫遊海岸線

新竹縣政府爭取交通部公路總局核定7500萬元經費補助，在西濱公路下方規劃新建專屬自行車及行人、跨越福興溪連接新豐到新屋的全新景觀橋樑。縣長楊文科表示，未來完工後新竹縣濱海自行車道可銜接桃園新屋綠色隧道，避開原本單調農路路線，及改善單車與汽機車爭道、途經公墓、路程較遠等不便，未來車友可沿途欣賞海岸線風景，騎行環境也更安全、便捷，可望帶動雙邊的觀光發展。
交通旅遊處表示，體育署曾在109年補助「新豐鄉濱海自行車道-坡頭村段北向銜接桃園新屋綠色隧道段鏈」計畫，當時的紅樹林自行車道途經既有農路路線，進而串聯至新屋綠色隧道自行車道，形成約10公里的桃竹濱海自行車騎乘路線，美中不足的是其中部分路線偏離海岸線觀光軸，對提昇區域觀光遊憩的吸引力有限。
有鑑於此，110年「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-新竹縣雙新自行車道計畫」從坡頭村往北新設福興溪自行車及人行景觀橋，串聯新竹縣至桃園市的濱海自行車道路線，讓單車路線不必再繞道農路、公墓等，直接以橋樑連接。往南向延伸到新豐鄉濱海自行車道，同步將改善沿線新豐海提、鳳坑朴樹林、池府王爺廟等幾個節點的引導標示，紅毛港遊憩區經鳳坑漁港至台15線約一公里的老舊自行車道瀝青路面，亦獲得重新鋪設改善。
其中，福興溪自行車及人行景觀橋，跨河橋梁長約90公尺及高架鋼棧橋約160公尺，寬約4公尺，且單車和行人分道，其中往新豐方向之高架鋼棧橋可解決近2米的高低差問題，以利銜接新豐坡頭村石滬堤頂步道。目前正辦理勞務招標，預計5月底辦理設計招標，111年底開工，112年底完工。