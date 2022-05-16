旅行社推520專案！五星飯店、自由行限時下殺520元起

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可樂旅遊力推優質住房專案，最低520元起，指定飯店還享加值不加價！苗栗第一座國際觀光飯店「苗栗馥藝金鬱金香酒店」，華麗的巴洛克式建築，12坪以上寬敞客房，其中還有十款親子主題房，平日最低4千，真愛價520元；一房難求的「大溪笠復威斯汀度假酒店」，峇里島風的露天泳池，客房擁有私人景觀陽台，夜晚躺在天夢之床達到身心靈放鬆感，可樂旅遊超前部署規劃「週六保留房」，除可享保證入住、一泊二食限定優惠價。
而喜好自由行的顧客則可選擇「月月出發玩全台」專案，每個月20日出發，高CP值玩法尤其推薦高雄港都雙人遊2日，入住歷史感十足的郭家百年古厝，交通加住宿兩人同行最低每人520元，花蓮雲山水浪漫2日，包含來回火車票，入住網路高評價的雲山水有熊的森林Villa，享受房間內獨立露天風呂，每房再送蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡葡萄酒，最低每人5520元，還有金門星空旅行、澎湖唯美海洋、南投清境之旅等超值遊程。
另外也針對高鐵假期推出「寵愛旅行」計畫，針對高鐵旅遊推出近70種豐富自由行和自駕遊組合，另搭配餐食、租車、壽星好禮、主題門票等皆可一站購足，雙人以上同行，即享單筆現折520元，全台12個高鐵站皆可出發，特別推薦「墾丁夜宿國立海洋生物博物館」二日遊，安排一泊三食大飽口福，夜晚造訪夢幻海洋世界伴隨入夢。