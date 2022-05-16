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旅行社推520專案！五星飯店、自由行限時下殺520元起

▲旅行社業者推出「520愛旅行」專案，在20日上午10點官網開賣，包含主題自由行、精選飯店及暢銷票券組合，全館限時520元起。圖為墾丁福容大飯店。（圖／業者提供）
▲旅行社業者推出「520愛旅行」專案，在20日上午10點官網開賣，包含主題自由行、精選飯店及暢銷票券組合，全館限時520元起。圖為墾丁福容大飯店。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-16 17:11:23

本土疫情使人神經緊繃，為了能使大眾放鬆與疫情共存，有旅行社業者推出「520愛旅行」專案，在20日上午10點官網開賣，包含主題自由行、精選飯店及暢銷票券組合，全館限時520元，超過上百支商品限時限量折扣。

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可樂旅遊推出兩波「2022我愛你」專案，第一波「高鐵假期」專寵優惠，即日起至5月20日止，雙人同遊現折520，高鐵加住宿最低1260元起，第二波強檔接力「５２０愛旅行」計畫，5月20日上午10點於官網開賣，車、度假酒店、體驗票券、飯店料理等，規劃「限時優惠５２０」、「月月出發玩全台」及「限定買一送一」等。

可樂旅遊力推優質住房專案，最低520元起，指定飯店還享加值不加價！苗栗第一座國際觀光飯店「苗栗馥藝金鬱金香酒店」，華麗的巴洛克式建築，12坪以上寬敞客房，其中還有十款親子主題房，平日最低4千，真愛價520元；一房難求的「大溪笠復威斯汀度假酒店」，峇里島風的露天泳池，客房擁有私人景觀陽台，夜晚躺在天夢之床達到身心靈放鬆感，可樂旅遊超前部署規劃「週六保留房」，除可享保證入住、一泊二食限定優惠價。

而喜好自由行的顧客則可選擇「月月出發玩全台」專案，每個月20日出發，高CP值玩法尤其推薦高雄港都雙人遊2日，入住歷史感十足的郭家百年古厝，交通加住宿兩人同行最低每人520元，花蓮雲山水浪漫2日，包含來回火車票，入住網路高評價的雲山水有熊的森林Villa，享受房間內獨立露天風呂，每房再送蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡葡萄酒，最低每人5520元，還有金門星空旅行、澎湖唯美海洋、南投清境之旅等超值遊程。

另外也針對高鐵假期推出「寵愛旅行」計畫，針對高鐵旅遊推出近70種豐富自由行和自駕遊組合，另搭配餐食、租車、壽星好禮、主題門票等皆可一站購足，雙人以上同行，即享單筆現折520元，全台12個高鐵站皆可出發，特別推薦「墾丁夜宿國立海洋生物博物館」二日遊，安排一泊三食大飽口福，夜晚造訪夢幻海洋世界伴隨入夢。
 

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