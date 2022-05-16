台中+4357累計9死　35歲男確診當天宣告死亡

台中市本土個案今（16日）新增4357例。市長盧秀燕在線上防疫記者會指出，台中市3種快篩陽得來速至今已服務2.1萬人，明起再有3家診所加入陣容。另全市累計9人死亡，最年輕為30多歲男性，有糖尿病、痛風性關節炎病史，5月10日快篩陽性後緊急送醫，血壓、血氧狂掉，家屬拒絕插管放棄急救，當日即宣告死亡。
衛生局長曾梓展指出，中央公佈今年台中已9人死亡， 50歲以下死者有一名。這名30多歲男性有糖尿病、慢性腎臟病、痛風性關節炎、智力障礙現象等；5月7日出現不適症狀、快篩陰性，症狀遲遲未改善；5月10日快篩陽性，送院救治後血氧、血壓不斷下降，後因家屬拒絕插管、放棄任何急救措施，當天宣告死亡。其他死亡者都是60歲以上、有慢性疾病。
今天新增中重症患者6名，年齡介於50多歲到70多歲間，最特別的是一名打過3劑疫苗的70多歲患者，沒有任何慢性病史，5月10日因急性腹痛住院ujn 例行採檢，意外驗出陽性，但沒新冠肺炎症狀。15日照腹部超音波時，發現患者腹內膿瘍、器官穿孔，目前仍積極治療中。
曾梓展說，台中市中重症患者目前26人，其中14人沒接種疫苗的紀錄，目前因病住加護病房23人、插管10人、使用藥物4人，呼籲還未打滿3劑疫苗的朋友，盡速前往診所接種疫苗。
市長盧秀燕指出，台中市推動醫院快篩陽得來速、兒童得來速、診所得來速，截至昨天已篩檢21691人，其中「診所PCR得來速」機制，第一周7間診所累計篩檢1100人次，診療791人次，明天再加入3間診所，包括東勢區的維恩耳鼻喉科診所、外埔區的佳優診所、東區的惟康耳鼻喉科診所。
※【NOWnews 今日新聞
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