光單一醫療險不夠！重大傷病年輕化　善用這類險種增保障

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面對重大傷病發生率高，又有年輕化趨勢，癌症更早已躍居十大死因之首，尤其有許多新型醫療方式及用藥屬於健保不給付，在治療重大傷病常面臨龐大醫療費用及其他的隱形支出，造成家庭龐大財務負擔，光靠健保或單一醫療險已難以支應。因此，新光人壽就建議民眾趁年輕及早做好保險規劃，並可加入重大傷病給付功能的險種，建構完善的醫療保障，分散人生可能面臨的風險。
以新光人壽「金安心卡重大傷病定期保險」來說，強調保障範圍廣、重大疾病保險金一次給付、保險給付簡單明確、保費有去有回及提供健康促進回饋保費享折扣等，提供22大項重大傷病項目，包含300多項疾病，涵蓋慢性腎衰竭（尿毒症）、需積極或長期治療的癌症、慢性精神病（含失智症）、需終身治療之全身性自體免疫症候群、急性腦血管疾病、慢性腎衰竭(尿毒症)，必須接受定期透析治療者等常見疾病。同時，未來保障範圍將來只增不減。
此外，第二保單年度（含）起重大傷病保險金採一次給付、整筆理賠的方式，減輕財務壓力，保戶不用收集一堆醫療單據可用於新式療法（電腦刀15萬元至20萬元）、標靶藥物（每月10萬元至15萬元）或免疫療法（每月20萬至30萬元）等支出，或是做為罹病後的薪資中斷補償，更能安心養病。
不僅如此，初次罹患取得健保署核發非屬除外項目的「重大傷病證明文件」，或「區域醫院」層級以上的醫療院所開立重大傷病診斷書、病歷摘要或其他足以證明符合全民健保「重大傷病」的證明文件，就能獲得理賠。
在保費部分，保障期間屆滿時若未罹患重大傷病，到了85歲仍健在，可領取滿期保險金，讓所繳保險費有去有回；若不幸於保障期間身故或完全失能，則可領取身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，以1倍的保險金額或1.06倍應繳保險費總和，兩者取其大者給付，而且保險年齡達21歲以上的被保險人，得以運動集點數作為續期保險費折扣標準，鼓勵客戶養成每週規律的運動習慣，重視自身健康，最高可享4%折扣。
雖然目前國人平均都擁有1張以上的醫療保單，但隨著醫療科技的進步、生活型態的改變，加上有許多健保不給付的新型醫療方式或用藥，民眾醫療需求較難由單一醫療險種或健保完全滿足，壽險業提醒民眾別忘定期檢視自己的保單，依經濟預算及需求，適時填補醫療缺口，打造安全的醫療網，不讓突來的意外，改變自己的世界。