今晚注意豪雨夜襲！明起3天空擋偶見陽光 週五鋒面又來
今（16）日白天水氣偏多，各地都有明顯的降雨出現，中央氣象局持續發布豪雨特報，包括花蓮、台中及南投山區可能有局部大雨或豪雨發生機率，另外新竹、苗栗、台東、基隆北海岸以及雲林、嘉義、高雄、北部山區等地也有局部大雨，提醒民眾這波明顯雨勢至少會持續到明（17）日清晨，外出務必要攜帶雨具備用。
氣象局技正王君賢指出，明日白天開始水氣逐漸減少，各地雨勢可望慢慢趨緩，西半部地區將轉為多雲的天氣，偶爾可以看見陽光，而東半部地區仍有局部短暫雨。明天到週四（5/19）是這一週水氣最少的時候，天氣稍稍恢復穩定，不過週三、週四這兩天東半部地區、恆春半島及大台北地區，偶爾還有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫陣雨的天氣。
至於氣溫方面，明日清晨仍然受到東北季風影響，北部地區低溫約攝氏16度左右，沿海空曠地區及近山區可能有攝氏14度左右低溫，其他地區低溫約攝氏18到19度，整體而言還是明顯偏涼，早出晚歸的民眾要注意保暖。明天白天起東北季風減弱，各地氣溫會緩步回升，到了週三白天各地高溫就會回到攝氏29到30度，感受上比較偏暖熱。
不過好天氣維持時間並不久，氣象局預估，週五（5/20）開始又有新一道鋒面接近，北部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫短暫陣雨或雷雨。週末兩天整個西半部地區雨勢都會轉趨明顯，不排除還有局部較大雨勢發生，提醒民眾安排活動要注意天氣變化。