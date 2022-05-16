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打滿3劑疫苗、快篩陰免隔離？柯文哲：執行上有困難

▲針對中央指揮中心公布打滿三劑疫苗、快篩陰性的話，就可以不用進行隔離，台北市長柯文哲16日表示，在實際執行上會有難度。（圖／台北市政府提供）
▲針對中央指揮中心公布打滿三劑疫苗、快篩陰性的話，就可以不用進行隔離，台北市長柯文哲16日表示，在實際執行上會有難度。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-16 17:46:42

因應新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，確診者持續增加的情況，防疫指揮中心今（16）日拍板，自17日起隔離政策再鬆綁，只要打滿三劑疫苗，且快篩呈陰性者，就可以不用進行居家隔離，而採7天的自主健康管理。對此台北市長柯文哲今日下午被問及該政策時，柯文哲直言「不管3+4或0+7，在執行上都有困難。」

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柯文哲表示，隔離政策無論是3+4或0+7，在實際執行上都有困難。「現階段等於是確診者自己寫自己的口供，系統也沒辦法分辨確診者的接觸者，誰有打疫苗誰沒打疫苗。」柯文哲強調，簡單來說現階段就是要民眾「訴諸國民道德」。

柯文哲直言，如果你是確診者就乖乖待在家裡不要亂跑；如果你是確診者的接觸者，則一樣憑良心，「最好的話每天做一次快篩，覺得貴的話兩天做一次，最起碼有症狀的時候要快篩。」柯文哲說，由於現在已經六萬多人確診，要像以前一樣做疫調有困難，只能訴諸國民道德與素質。

「確診診乖乖待在家，密切接觸者則自己看著辦，七天之內戴好口罩，不要到處去吃飯或聚餐。」柯文哲呼籲，民眾要有良心，要是真的有一些確診的狀況，一定要做快篩，真的感染的話就在家好好休息，不要出外到處走傳染給別人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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