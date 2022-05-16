名家論壇》朱駿／「不對稱作戰」會不會是台灣的幻想？

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美國對台軍事戰略已很清晰
最近幾年，「不對稱作戰」在台灣的媒體被提起的頻率越來越高。自馬英九執政時期就有「豪豬計畫」，後來也有人以「刺蝟」比喻台灣面對大陸可能的武統時應該具備的防衛能力，美國現任駐華大使伯恩斯去年就任前在美國參議院聽證會上說過，「我們的責任是讓台灣成為一塊難啃的骨頭」。
不管是「豪豬」、「刺蝟」或是「難啃的骨頭」，都是這種「不對稱作戰」思維下所產出的具象比喻，應該都是出於美國人的構想，但美國人清楚地表示僅僅「協助台灣自我防衛」，真正必須承受戰爭毀滅性打擊的則是台灣人，不是美國人。伯恩斯在聽證會時，也駁斥了美國放棄其長期的「戰略模糊」政策的說法，看看今天美國在烏克蘭的做法，一點兒都不模糊，伯恩斯明顯說謊。
「不對稱作戰」要有武力之外的社會條件
如本文開頭已言及，在歷史上確實不乏以「不對稱作戰」取勝者，然而，每場戰爭的勝利都必有其支撐的社會要件，而且，戰爭的決勝關鍵若僅僅在於武器系統或軍事條件，美國不會在越戰潰敗，在阿富汗撤軍，在韓戰只打個平手，烏克蘭應該早已戰敗。戰力的核心在整個社會對從事戰爭的人心士氣。前面列舉的幾場戰爭的弱勢方都具有經濟條件明顯落後，社會堅韌度強的特徵，人民具備吃苦耐勞、敢於拚搏的素養，對於抗擊強大一方具有十足之光腳不穿鞋的勇氣與毅力。
回頭看兩岸的對比，台灣經濟條件明顯優於大陸，相對於大陸人民，台灣人明顯不能吃苦，不敢拼命，社會堅韌強度不如彼岸，堅決敢於從事戰爭的人心士氣究竟能有多少或持續多久？以此社會氛圍如何能具備發揮「不對稱作戰」所需的關鍵要素？何況，執政者大力玩弄國家認同問題，戰事一起，能一致對外嗎？我們不好自己騙自己。
烏俄之戰帶來迷幻假象
這次烏俄之戰開打迄今，西方援助的輕型廉價武器標槍與針刺飛彈屢建奇功，把俄羅斯打得潰不成軍，死了近10位將軍與近40位上校，似乎以最真實的情境，真槍實彈操演了一次「不對稱作戰」的戰略，成果輝煌，舉世刮目相看。這當然也會令美方獲得了更能在台灣身上鼓吹「不對稱作戰」的實際材料，台灣執政當局更是不斷地叫主動賣此構想，迎合美國，以圖融入美方戰略框架，取得保護傘。
然而，台灣當局一再高喊台灣不是烏克蘭的同時，卻未冷靜比較台灣與烏克蘭本質上的差異，諸如戰力、武器、對手能力、戰略縱深、社會承載力、體量差異、可持續能力等等，以及誠實預估此差異可能造成的不同效果。反倒一步步地陷入美方設計之「不對稱作戰」的陷阱，似乎有助人宰割自己的行跡，不智已極。
台灣對「不對稱作戰」盲目的宣傳就好像已被美方催眠或吃了美製迷幻藥，任其擺佈，日後若真有什麼類似烏克蘭的情況發生，承受慘烈傷害的一定是台灣，美國也必然置身事外，火上澆油，兼做軍火生意，發戰爭財罷了。看看今天烏克蘭的情況，不難得知。
其次，烏克蘭的武器很多是美國或其西方盟友奉送的，台灣則要以高於行情的價格購買，不但被人剝皮，連骨髓都被吸吮，竟然還用力幫人叫賣這個構想，自賈其禍者必然自作孽，不可活。
台灣應對戰爭之力不可持續
李光耀生前當被問到「臺灣調查顯示，支援獨立比要統一的人更多」時，直言答道：「臺灣是中國的核心利益，對美國則不是。（假如台海出現戰事）即使中國在第一戰打輸了，也會返回來打第二輪、第三輪、第四輪，不斷地打，直到勝利。」人家體量大，就如胖子脂肪多，禁得起消耗脂肪，有可持續的戰力，台灣如何？
台灣如果連自己的「國防研究院」的研究報告都得出，兩岸若發爭戰事，「首戰即終戰」的評估結果。試問，沒有可持續的抵抗能力，「不對稱作戰」的構想不是自己騙自己的幻想嗎？
台灣人口密度如此之高，大部份土地不適合人居，人口更加集中，四面環海，若有不測，驚惶失措的人民連躲的地方都沒有，內部社會壓力必然迅速地亦以極「不對稱」的方式與強度炸鍋，這會令人家可輕易取得「不對稱作戰」的效果吧？想過否？
美國建立新模糊戰略
美國在兩岸軍事上已無戰略模糊可言，倒是5月5日美國國務院修改與台灣關係的事實清單（fact sheet），拿掉「台灣是中國的一部份」與「美國不支持台灣獨立」之後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）5月11日重申，美國政策不變，不支持台獨，仍謹守長年的一中政策。同日，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）在研討會上亦直言，「我可以非常直接的說，我們的政策沒有改變，並保持一致」。被追問「這是否意味美方不支持台灣獨立」，坎伯答覆，「這是正確的…，一中政策仍發揮作用。」
這種前後不協調的作為與表態是故意給出混亂的信號，製造一種模糊，要令中共摸不清楚美國的意向，而處於戰略下風，這才是美國新建立的「戰略模糊」吧！
●作者：朱駿／時事評論人
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