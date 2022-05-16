鴻海退出董事會？群創、鴻海說明白

面板大廠群創將在6月24日舉行股東會並改選董事，但公告的董事候選人名單中，鴻海集團似乎並未推派人選，被外界解讀是要撤出群創董事會。不過，群創與鴻海今（16）日都對此做出說明。
群創今年提名的董事名單中，4席自然人董事為群創董事長洪進揚、群創教育基金會董事長王志超、群創總經理楊柱祥，及群創執行副總暨群豐駿科技董事長丁景隆都與現任相同。但引發外界聯想的是，楊柱祥與丁景隆原是以鴻揚創投法人董事代表人名義出任，但今年則改為自然人。
消息一出，被外界解讀為鴻海集團未推派人選，可能是要全面退出群創董事會，引發諸多聯想。因此群創今日股價重摔，早盤一度跌5%，來到12.75元，所幸盤中拉回，終場跌0.1元，收在13.35元，跌幅0.74%。
對此，群創16日聲明指出，新任董事提名，基於建立良好的公司治理，董事提名包括以自然人身分提名的4席一般董事，獨立董事席次過半，並包含女性董事成員。
群創表示，董事會成員組成多元，符合國際公司治理趨勢，而鴻海集團創辦人郭台銘也對群創新任董事提名予以肯定，並持續支持群創經營團隊。
鴻海今天也發布聲明指出，有關集團面板事業的投資與經營，一直都是以創辦人郭台銘個人為主，集團僅持有少數股權。
鴻海強調，集團目標非常清楚，就是聚焦在「3+3」新事業。鴻海的「3+3」新事業為電動車、數位健康、機器人3大未來產業及人工智慧、半導體、新世代通訊3大核心技術。