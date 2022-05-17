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初夏限定！全台7大繡球花海景點　「這裡」最熱門

▲竹子湖海芋、繡球花季 (圖|竹子湖海芋、繡球花季臉書)
▲竹子湖海芋、繡球花季 (圖|竹子湖海芋、繡球花季臉書)

生活消費中心/綜合報導

2022-05-17 08:00:002022-05-17 08:11:43

5月初夏，隨著天氣漸漸炎熱，也宣告繡球花繽紛綻放的季節來臨，一朵又一朵比臉還大的繡球花，絕對是近年最吸睛的花海密碼與打卡熱點之一。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「繡球花」話題的網路聲量表現，一窺網友們最愛的七大繡球花景點。
 

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▲《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「繡球花」話題的網路聲量表現。
▲《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「繡球花」話題的網路聲量表現。（圖／《Social Lab社群實驗室》）
觀察網友熱議的繡球花景點，發現提到繡球花，許多民眾總是第一個想到「陽明山竹子湖」，尤其竹子湖地區偏酸的土壤性質，讓會隨著土壤酸鹼度變色的繡球花，有更多顏色上的變化，如高家繡球花園、大梯田花卉生態農場等都是年年焦點，也成為不少民眾前往拍攝婚紗照的熱門景點。

而除了北部陽明山的繡球花海，南投「杉林溪森林生態園區」因位處較高海拔，許多民眾除了森林芬多精外，也為了園區內花卉中心的繡球花慕名而來，加上園區去年（2021）因疫情影響而暫停開放，因此常見民眾請益「杉林溪的繡球花開了嗎」、「杉林溪空氣好、繡球花又美，值得走走」等，可見民眾萬分期待的心情。

另外如「武陵農場」、「花露農場」、「薰衣草森林(新竹)」及「心之芳庭」等花園農場的繡球花也備受矚目，由桃園市政府舉辦的繡球花季也在「枕頭山商圈」準備百花齊放。想利用休閒時光到寬闊的戶外花海充電的民眾，在保持社交距離的前提下，趕緊把握夏季限定的繡球花海吧！

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