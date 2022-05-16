抑制新冠病毒 99.9%，yoxi車隊防疫淨化再升級
為守護司機及乘客安全、齊心防疫，和泰集團與台塑集團合力攜手開發「高效抗冠空氣清淨系統」，並陸續為集團旗下 yoxi 計程車隊進行安裝。透過深紫外線有效對抗新冠病毒、腸病毒、流感病毒等達 99.9%。
yoxi 車隊搭載的「高效抗冠空氣清淨系統」係由台塑集團旗下的福機裝公司，引進日本諾貝爾得獎主的深紫外線技術，將深紫外線(UV-C LED)晶片安裝在車內空調內，以安全、安心的物理照射除菌方式，有效去除一般 HEPA 濾網無法去除的 0.3μｍ 以下微塵病毒及細菌，日本宮崎大學研究實證，可有效抑制新冠以及其變種冠狀病毒高達 99.9%，目前此項技術已普遍應用於各大醫療院所(台大醫院及三軍總醫院內科加護病房等)、知名餐廳(君品頤宮、老爺酒店餐廳等)、百貨商城(環球購物中心美食廣場)及住宅、辦公大樓等以對抗病毒威脅。
和泰集團透過體系內全台 100 多個售後服務據點陸續協助幫 yoxi 司機安裝，安裝完成的車內會有「本車搭載高效抗冠空氣清淨系統」貼紙標示，面對疫情，yoxi 力求提供高規格乘車環境。
yoxi 不只守護司機與乘客移動中的清淨，更要讓乘客把清新的空氣帶回家，即日起推出「搭 yoxi 抽大金空氣清淨機」活動，5/16~6/26 活動期間輸入優惠碼【搭 yoxi 抽大金】即可獲得 4 張 30 元搭車優惠券，使用上述搭車優惠搭乘 yoxi 還可參加「DAIKIN 保濕雙重閃流空氣清淨機」抽獎活動，完成每趟搭乘即享乙次抽獎機會，搭越多趟中獎機會越多！ 詳細活動辦法請參考官網。
為提供更優質的乘車體驗，yoxi 全新推出「預約叫車」服務，乘客可事先完成行程規劃，綁定和泰中信聯名卡搭 yoxi，趟趟還可享最高 6% 和泰 Points 回饋，再用和泰 Points 直接折抵車資，搭 yoxi 超方便、超優惠！