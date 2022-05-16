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福特六和響應靖娟基金會「小黃帽交通安全計畫」 用零錢推動兒童交通安全教育工作

▲ 福特六和響應靖娟基金會「小黃帽交通安全計畫」 用零錢推動兒童交通安全教育工作
▲ 福特六和響應靖娟基金會「小黃帽交通安全計畫」 用零錢推動兒童交通安全教育工作

2GameSome - 有車賞

2022-05-16 18:55:00

福特六和汽車多年來持續與靖娟兒童安全文教基金會合作，推廣各項兒童道路安全教育與知識。政府訂定每年 5 月 15 日為「全國兒童安全日」，希望喚起社會大眾對兒童安全的重視，今年（2022 年）福特六和汽車也響應靖娟兒童安全文教基金會的「小黃帽交通安全計畫」，號召民眾自即日起至 6/28 止，至全台全家便利商店門市設置之「小黃帽交通安全公益零錢箱」參與零錢捐活動，以將募集之經費用於交通安全教育內容。

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交通安全教育內容包含：「經營交通安全教育平台」、「製作交通安全教材」、「交通校園志工培訓」、「交通安全課程教育宣導」、「製作親子遊戲書及繪本」、「校園交安體驗活動或宣導辦理」等項目之推廣，以舉手之勞為交通安全教育工作盡一份心力。

「停、看、聽」 以身作則守護兒童交通安全

根據靖娟兒童安全文教基金會提供的資料顯示，近三年來，有 2 萬 8519 名未滿 12 歲兒童因交通事故傷亡，等同於每日逾 25 位兒童發生事故。福特六和汽車總經理 陳文芳即加入呼籲，穿越道路時，應教導兒童落實「停、看、聽」口訣，除了教材及書本的教學外，更需要駕駛以及家長以身作則，不論是步行、騎車、駕車的途中，方方面面讓兒童從小學習正確的安全知識，遠離交通事故。

  1. 停：穿越道路前先停下，在安全處等候。
  2. 看：看號誌綠燈或小綠人亮起。起步前，請先左看右看再左看，行走時隨時注意轉彎車。
  3. 聽：隨時聆聽交通的聲音（如喇叭聲、引擎運作聲），可能在看到車輛前，先覺察到車輛即將出現。
零錢化為行動 共同支持交通安全教育

在加入共同響應小黃帽交通安全公益零錢捐的同時，福特六和汽車總經理陳文芳表示：「提供安全的車輛及安心的移動方式一直以來是我們專注努力的方向，而推廣交通安全教育更需從小開始，為孩童培養安全的用路、乘車觀念，並學習在交通環境中保護自己，是福特六和汽車與靖娟基金會一致的理念。」從 2014 年開始，福特六和便與靖娟兒童安全文教基金會攜手，打造出合宜推廣的國小交通安全教育課程，更鼓勵員工以志工身份投入靖娟每年的兒童安全推廣活動，且每年都有更多的志工加入。在去年受到疫情影響的情況之下，也與靖娟一同打破時間地域限制，以線上互動方式宣導交通安全教育的重要。福特六和汽車持續關注兒童交通安全，今年「全國兒童安全日」邀請民眾從教育根本開始，讓正確的交通安全觀念扎根於孩子們的心中，齊心創建更安全的兒童交通環境。

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