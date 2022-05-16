土耳其麥當勞設「浪浪露天飽餐區」！黑貓上門捧場：讚啦
對於街上的浪浪來說，有時候想要飽餐一頓是一件相當不容易的事，而不少人都知道，土耳其與日本都是對浪貓及浪狗相當友善的國家，這裡的浪浪都被愛心民眾照顧得很好。一名網友就在土耳其一間麥當勞用餐時，意外發現店家外竟然設置「浪浪露天專用區」，瞬間被網友一致讚爆！
原來這名女性網友是一位住在土耳其的日本人，本身很喜歡小動物，不僅家中飼養貓咪，也會關注街上的浪浪。這天她到一間麥當勞用餐時，發現店家露天用餐區的花圃旁，有一處專門為街貓街狗設置的「浪浪專用區」，原來是該麥當勞特地為牠們準備的「飲食區」，招牌紅色的飼料架上掛著一小型招牌，底下有一盆清水以及一碗飼料，儼然就是「小型貓狗麥當勞」一樣，讓附近的貓咪與狗狗們都能在這裡飽餐一頓，相當貼心！
這時網友剛好拍到一隻黑貓正在食碗前大快朵頤，看牠在這裡不疾不徐地享用著飼料大餐，吃飽後還走向女網友的方向，彷彿在對她說：「朕吃飽啦，這裡伙食真棒！」而影片分享到網路上後，許多網友都紛紛表示：「哇！太棒了，太有愛啦！感謝感恩ㄋ，好窩心的麥當勞替毛孩們謝謝你」、「土耳其真的是超『寵物友善』的國家」、「希望其他國家的麥當勞也能跟進」、「希望我們台灣也能有這樣愛心的店家」、「謝謝您們愛牠們」、「對毛孩有愛的店家就給讚」、「這是企業公德」、「店家真的好用心」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）