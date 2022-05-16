COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

土耳其麥當勞設「浪浪露天飽餐區」！黑貓上門捧場：讚啦

▲土耳其一間麥當勞戶外用餐區竟然設置「浪浪露天飽餐區」。（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲土耳其一間麥當勞戶外用餐區竟然設置「浪浪露天飽餐區」。（圖／TikTok帳號ayana072020）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 19:35:11

對於街上的浪浪來說，有時候想要飽餐一頓是一件相當不容易的事，而不少人都知道，土耳其與日本都是對浪貓及浪狗相當友善的國家，這裡的浪浪都被愛心民眾照顧得很好。一名網友就在土耳其一間麥當勞用餐時，意外發現店家外竟然設置「浪浪露天專用區」，瞬間被網友一致讚爆！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲住在土耳其的一名日本網友日前發現一間麥當勞外暖心設置「浪浪露天專用區」。（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲住在土耳其的一名日本網友日前發現一間麥當勞外暖心設置「浪浪露天專用區」。（圖／TikTok帳號ayana072020）
原來這名女性網友是一位住在土耳其的日本人，本身很喜歡小動物，不僅家中飼養貓咪，也會關注街上的浪浪。這天她到一間麥當勞用餐時，發現店家露天用餐區的花圃旁，有一處專門為街貓街狗設置的「浪浪專用區」，原來是該麥當勞特地為牠們準備的「飲食區」，招牌紅色的飼料架上掛著一小型招牌，底下有一盆清水以及一碗飼料，儼然就是「小型貓狗麥當勞」一樣，讓附近的貓咪與狗狗們都能在這裡飽餐一頓，相當貼心！

▲土耳其一間麥當勞不僅服務客人，還同時照顧著街上的浪浪。（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲土耳其一間麥當勞不僅服務客人，還同時照顧著街上的浪浪。（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲一隻黑貓正在該店專門設置的浪浪專用區飽餐一頓。（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲一隻黑貓正在該店專門設置的浪浪專用區飽餐一頓。（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲黑貓：朕吃飽啦，感謝招待！（圖／TikTok帳號ayana072020）
▲黑貓：朕吃飽啦，感謝招待！（圖／TikTok帳號ayana072020）
這時網友剛好拍到一隻黑貓正在食碗前大快朵頤，看牠在這裡不疾不徐地享用著飼料大餐，吃飽後還走向女網友的方向，彷彿在對她說：「朕吃飽啦，這裡伙食真棒！」而影片分享到網路上後，許多網友都紛紛表示：「哇！太棒了，太有愛啦！感謝感恩ㄋ，好窩心的麥當勞替毛孩們謝謝你」、「土耳其真的是超『寵物友善』的國家」、「希望其他國家的麥當勞也能跟進」、「希望我們台灣也能有這樣愛心的店家」、「謝謝您們愛牠們」、「對毛孩有愛的店家就給讚」、「這是企業公德」、「店家真的好用心」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@ayanaa072020トルコのマクドナルドにはノラちゃん専用のエサ入れが置いてあります😊 開店前。#McDonald#マクドナルド#Turkey#トルコ#世界一動物に優しい国#猫#野良猫 #保護猫

♬ McDonald's - Frog In Culvert

喵皇吉祥！虎斑貓躺抓椅「瞇眼翹二郎腿」　網：氣場好強

逃避面對！貓咪討厭剪指甲　躲棉被卻露屁屁：你看不到我

炫技啦！奴才驚見跑酷貓咪「吸在牆壁上」　網讚：蜘蛛喵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀