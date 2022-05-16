賈永婕奔走半年如願！成立慈善協會　盼將募款化為大愛

防疫女神再度回歸！47歲女星賈永婕去年因為號召名人、企業捐助呼吸神器HFNC，總共募得上億元，救了不少重症病患，而被大眾奉為最有愛心的女神，光環不輸衛福部長陳時中，她今（16）日再度宣布好消息，去年底已經成立愛心慈善協會，經過這半年撰寫企畫書、申請募款字號等流程，只要手續完成，就能開放給大眾捐款，凝聚外界的愛心，散播到世界各地！





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▲疫情越趨嚴峻，賈永婕持續送暖給醫護。（圖／翻攝賈永婕FB）

其實，賈永婕去年11月就成立「台灣永婕美少女慈善協會」，直到疫情趨緩後，開始申請募款字號的流程，如今疫情再起，她義無反顧地跳出來，送口罩、飲料、點心給辛苦的第一線醫護人員，有了豐富抗疫經驗，做得非常得心應手，老公也很挺她，讓另一半成為替全民服務的抗疫女神。





一旦接受大眾捐款，意味著每筆帳目的運用，都必須接受全民檢視，所承擔的壓力不小，賈永婕向《NOWnews今日新聞》表示已經有心理準備，從去年收到企業、名人愛心捐款起，都將每筆項目的費用與用途，都處理得井井有條，既然成立慈善協會，本來就該被大眾檢視。





▲賈永婕努力做公益，老公王兆杰力挺老婆。（圖／翻攝賈永婕FB）

因為疫情嚴峻，外界批評政府沒做好準備，賈永婕緩頰說，醫護朋友需要各界關懷，他們都很辛苦，現在這個時刻不是去責備別人的時候，而是應該一起幫忙，她私下收到許多粉絲鼓勵、表示願意伸出援手，包括台中廠商主動願捐助防護衣給醫院，讓她非常感動，允諾未來收到每一筆款項都會用於慈善，去盡自己一份心力，將小愛化為大愛。



