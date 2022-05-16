「0+7」將上路！指揮中心：未來國高中生施打3劑後也適用
中央流行疫情指揮中心今天（16日）宣布，從5月17日起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為0+7天自主防疫，但目前國、高中仍不適用，稍早指揮中心再度發布聲明指出，預計5月下旬開始讓全國國、高中生施打第3劑疫苗，完整接種後，也可適用隔離新制。
指揮官陳時中今天表示，為集中醫療資源照顧中重症病患，自明日（17日）起實施以篩代隔，對象從現階段的關鍵設施、醫護人員，擴及至確診者同住家人，確診者仍維持「7+7」7天居家隔離與7天自主防疫，未打滿三劑的同住家人採「3+4」3天居家隔離與4天自主防疫，但打滿三劑的同住家人（現階段除國、高中生外），可適用「0+7」，7天自主防疫，不用居家隔離，快篩陰性得出門上班、採購，惟仍應避免至人潮擁擠處與聚餐。
稍早指揮中心再發布聲明指出，目前規劃於今天5月下旬進行全國國、高中生第3劑接種作業，未來完成3劑疫苗者，亦可直接適用517隔離新制。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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