NOW早報／0+7今上路！醫籲：設大型篩檢站、門診快速通道

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心指揮官昨於疫情記者會中表示，為集中醫療資源照顧中重症病患，自今日起實施以篩代隔，對象從現階段的關鍵設施、醫護人員，擴及至確診者同住家人，確診者仍維持「7+7」7天居家隔離與7天自主防疫，未打滿三劑的同住家人採「3+4」3天居家隔離與4天自主防疫，但打滿三劑的同住家人，可適用「0+7」，7天自主防疫，不用居家隔離，快篩陰性得出門上班、採購，惟仍應避免至人潮擁擠處與聚餐。
對此，呂俊毅分析，任何做法都有好的一面跟壞的一面，現在指揮中心這樣做，很顯然是為了盡量不要影響社會的運作，許多機構若是員工都隔離，將無法運作，當台灣社會邁向共存，事實上社區裡很多病毒一直在散佈，「所以你隔離一部分接觸者，其實意義已經不是那麼大了」，可以理解指揮中心規定。
呂俊毅指出，接觸者沒有隔離，快篩陰性就可出門，這樣的做法「風險可能還是有啦」，但打過疫苗者風險較低，使用快篩後風險會更低，雖可能還是會有少部分人攜有病毒，不過即便把這些人都隔離起來，社區中還是有許多確診者，所以相信指揮中心評估隔離的做法已經變成不太必要了，「這也告訴我們要做好心理準備，就是病例會一直散播，我們現在已經不可能阻止病毒的散播了」。
呂俊毅認為，面對與病毒共存時代，民眾要盡速接種疫苗，沒打疫苗者會有比較大的風險，過去一、兩年來，台灣就是在做這個準備，「病毒傳染力太強了，我們再怎麼努力封，也不可能封永遠」隨著疫苗施打、病毒演化，現在重症比例下降了，世界上很多國家都已開放，顯然台灣也是要跟著開放。
「我們現在一定會面臨感染者越來越多」，呂俊毅提醒，不管有無「0+7」新制，確診人數都會日漸增加，因此需要更多醫療量能承接病患 ，他坦言，比較擔心還是會有確診者繼續散佈，增加染疫速度，導致病患湧入醫院採檢、住院，加重醫療端負擔，呼籲應陸續設置大型篩檢站、門診快速通道，至於是否建議應鬆綁，他認為，因沒打疫苗者得病或是傳染風險都更高，還是需要一步一步來，視新制實施狀況再做討論。
今日天氣／清晨偏涼！各地零星降雨 西半部白天可見陽光
根據中央氣象局預報顯示，今（17）日清晨各地仍有殘餘水氣，還會有些零星降雨，尤其以山區為主；各地氣溫仍然偏涼，北部低溫約16、17度，中南部及花東約18至20度，早上出門建議多加件衣物保暖。
而今天白天天氣轉乾，長時間的降雨終於告一段落，僅剩下東部有局部短暫陣雨，西部大多為多雲、可見陽光的天氣，溫度也將逐漸回升，北部高溫預估21至23度，其他縣市約25至27度，感受相對溫暖許多。
打滿3劑疫苗、快篩陰免隔離？柯文哲：執行上有困難
因應新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，確診者持續增加的情況，防疫指揮中心昨（16）日拍板，自今（17）日起隔離政策再鬆綁，只要打滿三劑疫苗，且快篩呈陰性者，就可以不用進行居家隔離，而採7天的自主健康管理。對此台北市長柯文哲今日下午被問及該政策時，柯文哲直言「不管3+4或0+7，在執行上都有困難。」
柯文哲表示，隔離政策無論是3+4或0+7，在實際執行上都有困難。「現階段等於是確診者自己寫自己的口供，系統也沒辦法分辨確診者的接觸者，誰有打疫苗誰沒打疫苗。」柯文哲強調，簡單來說現階段就是要民眾「訴諸國民道德」。
柯文哲直言，如果你是確診者就乖乖待在家裡不要亂跑；如果你是確診者的接觸者，則一樣憑良心，「最好的話每天做一次快篩，覺得貴的話兩天做一次，最起碼有症狀的時候要快篩。」柯文哲說，由於現在已經六萬多人確診，要像以前一樣做疫調有困難，只能訴諸國民道德與素質。
「確診就乖乖待在家，密切接觸者則自己看著辦，七天之內戴好口罩，不要到處去吃飯或聚餐。」柯文哲呼籲，民眾要有良心，要是真的有一些確診的狀況，一定要做快篩，真的感染的話就在家好好休息，不要出外到處走傳染給別人。
台北電影獎入圍公布！張孝全尬柯震東搶影帝
第24屆台北電影節昨（16）日公布入圍名單，本屆共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。在複選評審熱烈討論下，最後選出共計30部作品入圍（劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部），其中以《美國女孩》入圍12項最多，緊接是《月老》11項與《該死的阿修羅》9項入圍，而《美國女孩》也是今年國際新導演競賽的台灣代表之一。
本屆演員獎項入圍名單陣容華麗，最佳男主角入圍者有《童話．世界》張孝全、《月老》柯震東、《修行》陳以文、《夢遊樂園》温昇豪、《不想一個人》范少勳；最佳女主角入圍者有《咒》蔡亘晏、《美國女孩》林嘉欣及方郁婷、《修行》陳湘琪、《童話．世界》江宜蓉；其中《美國女孩》方郁婷也同時入圍最佳新演員。
本屆評審涵蓋產學界等專業人士，分為初選、複選及決選三階段，初選評審分為劇情長片、紀錄片、短片及動畫片四類，各自組成初選委員選出作品進入複選，複選評審則由通過初選的作品中決定本屆入圍名單，最終評審團將共同決定得獎名單。
全台已賣破1.7億票房的恐怖電影《咒》，傳捷報入圍7項大獎，包含最佳劇情長片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳美術設計以及最佳視覺效果。導演柯孟融興奮表示：「《咒》是我導演人生中，首次電影入圍這麼多獎項，一時之間竟然不知所措。」
《咒》入圍第24屆台北電影節7項大獎，導演柯孟融激動地說：「從沒想過停下熱愛，才會被神眷顧吧。謝謝電影之神，謝謝所有同仁，謝謝台北電影節。不管終點在哪裡，我們會一直走一直走，不停下，才能更靠近。」
首挑大樑挑戰女主角的蔡亘晏，精湛演技獲得盛讚好評，今再入圍台北電影獎最佳女主角，首戰影后的她因正在進行舞台劇排練，公布入圍的同時還沒來得及打開訊息 所以不知道自己入圍了。她說：「真的非常受寵若驚！謝謝各位評審和觀眾朋友的肯定，讓第一次飾演女主角也沒什麼經驗的我，可以參與這麼棒的作品，能夠和其他幾位這麼厲害的女演員們站在一起，何其榮幸！」
入圍最佳男配角的高英軒開心表示：「這是我第一次入圍電影的個人獎項，而且是在台北電影節！」高英軒與台北電影節的連結意義非凡，他的父親曾是中時晚報的社長，而台北電影節的前身即為「中時晚報電影獎」。他也向已逝的父親喊話：「爸，我入圍台北電影獎最佳男配角了！就像您說的大器晚成，雖然距離上一次入圍金鐘也經過了10年，但是我還是在繼續努力著，您別擔心。我小兵小卒一步步，前進風景一整路。」
所有入圍影片將於第24屆台北電影節放映，影展自6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，影展票券將在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。國際新導演競賽將於7月8日公布得獎名單；台北電影獎則於7月9日揭曉，頒獎典禮將由東風衛視台現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。
速食業龍頭「麥當勞」決定撤出俄國！850家店將全數售出
連鎖速食店龍頭麥當勞今年3月，為加入對俄羅斯的制裁，宣布暫時關閉俄羅斯境內所有門市，昨（16）日更決定，要將該公司原本在俄羅斯的所有餐廳全部出售，成為最新一家撤出俄國的大型西方企業。
據了解，麥當勞在俄國經營32年之久，共有850家門市，旗下員工達6萬餘人，麥當勞聲明表示，撤出原因是因為，俄烏戰爭引發人道危機，使繼續持有俄羅斯業務已不在具有可行性，也不符合麥當勞的價值觀。
麥當勞指出，後續將出售所有門市給當地買家，但新買主不得再使用麥當勞的名稱、標識、品牌和菜單，其商標權將由總公司保留，另外也強調，現階段優先事項，是確保俄羅斯員工在任何交易結束前繼續獲得報酬，以及確保員工易主後的工作權。
YouTuber再出事！他開「沙發車」違法兜風 觀眾傻眼抓包
有台灣後宮型YouTuber之稱的「賤葆」，頻道經常大膽嘗試許多平凡人可能這輩子都不會做的事情，實驗精神頗佳，搭配頻道中正妹品子、晨晨、松鼠加持，圈粉無數。而近日，賤葆執行最新企劃，將沙發改裝成一台「沙發車」，並且試開成功，不過影片曝光之後，卻被網友抓包行駛的路段非常母湯，甚至有人直指這根本就是「違法行為」，引起不少討論。
賤葆15日上傳新片「新一代把妹神車！比大B還ㄔㄨㄚ！帶品子飛上天」，影片中賤葆與其工作團隊，欲將沙發直接改裝成「移動沙發車」，在先行打造沙發底座裝上輪胎之後，接著電路系統也以PS4搖桿系統串接電腦，連其油門的大小力都能控制。
第一階段組裝完成後，賤葆工作團隊深夜在無人的道路試駕，成功移動讓大家情緒嗨到最高點，接著又花了一個星期改造並且強化，終於做出最後完美的「移動沙發」，接著畫面來到白天，賤葆開著沙發車來接送頻道成員品子，自信表示這台「才是現今的把妹神車，這樣開一開，就直接睡，沒問題的！我們今天就來去兜風吧！」隨後品子也哭笑不得說「好丟臉喔！」
接著賤葆開始真的一路行駛，不過由於沙發車沒有遮雨棚，半路與品子遇到下雨還撐起傘，畫面顯得有些滑稽，隨後遇到真正開車的路人停下來表示「怎麼那麼帥？那是什麼東西？」賤葆則回應「沙發啊！」讓路人超驚訝表示「這是沙發？真的假的？」隨後賤葆便領航真正的路人汽車往前走，讓路人相信真的是「沙發車」。
影片曝光短短不到一天，點閱率爆衝78萬人觀看，不少網友留言「小時候的夢想被你實現了......」、「好誇張！只有賤葆能超越賤葆」、「根本鬼才，太扯了，怎麼想到這企劃」、「很厲害的團隊做的出來，國外也有很多人做過很多不同的沙發車」、「你們的團隊真的太鬼了吧，沙發車你們也可以，還有什麼不行的啦！」
不過，就有眼尖的網友發現，由於賤葆行駛路段還有其他車輛，抓包是將沙發車開上一般市區道路，在Dcard掀起巨大討論，不少網友表示「傻眼，這種車開上路就是違法啊....」、「在重劃區玩一玩好歹有個限度， 結果還真的開到市區，真的欠罰」、「好看是好看，不過違法真的不行，而且說實在的很危險」、「這比Joeman那個出包還扯吧，這很明顯違法」、「一開始以為是在空曠的地方玩....結果看到汽車跟機車傻眼了....拼裝車是不能上路的」。而雖然賤葆在影片一開始也有附上標語「本片屬戲劇效果，請勿模仿」但由於違法事實被眼尖網友發現，也有網友在影片下方詢問是否擔心受罰，賤葆則回應表示「如果有罰金我會再放進影片資訊欄」。
而事實上，根據道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，可對所有人處新臺幣3600元以上、10800元以下罰鍰，除禁止其行駛外，並可依同條第2項將該車輛沒入，民眾可千萬不要因為一時酷炫，跟自己的荷包過意不去，否則將得不償失；日前淡水就有一對阿公阿嬤疑似將改裝車開上路，淡水警方沿路調閱監視器之後，發現該輛改裝車有違規跨越雙黃線迴轉情形，先開罰600至1800元；另也將函請監理機關臨時檢驗變更車體的部分，當時掀起不小討論。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。