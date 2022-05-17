今起漸回溫！清晨最低溫14.9度 16縣市防豪大雨
中央氣象局表示，今（17）日水氣偏多，並針對全台16縣市發布豪大雨特報，花蓮縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部地區、基隆北海岸、蘭嶼及北部、宜蘭、高雄山區亦有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方、落石。
根據氣象局觀測站，今晨最低溫在苗栗縣西湖的14.9度，氣象局表示，今日清晨各地仍偏涼，北部低溫約16、17度，中南部及花、東為18至20度，早上出門建議多加件衣物保暖，且有殘餘水氣，各地仍有些零星降雨，尤其以山區為主。另針對南投縣、花蓮縣發布豪雨特報；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、台東縣發布大雨特報。
氣象局指出，今日白天之後東北季風減弱，且天氣轉乾，長時間的降雨終於告一段落，剩下東半部地區有局部短暫陣雨，而西半部地區大多轉為多雲、可見陽光的天氣；溫度方面逐漸回升，北台灣白天高溫預估上升到21至23度，其他地方可以來到25至27度，感受溫暖許多。
氣象局說，今起至週四溫度持續回升，明日開始僅有東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，但以山區為主，週五到下週一，將有另一波滯留鋒面影響台灣，雖水氣沒這波這麼多，但各地天氣不穩定，仍有短暫陣雨或雷雨。（編輯：林莞茜）