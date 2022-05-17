中國新創品牌零跑汽車推出中大型轎跑新作Leapmotor C01

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浙江新創電動車品牌零跑汽車這次發表的C01純電轎跑採用與C11休旅車相同底盤打造，超過5米的車長及近3米的軸距讓這款車擁有極為修長的身形與車室空間，但外型上卻利用斜背式車尾搭配隱藏式車門把手及無窗框設計營造出流線的視覺感受；面容則延續了C11的設計風格，貫穿式的LED日行燈凸顯出前衛的科技感，頭燈採用48顆LED單體建構而且具備流水燈及呼吸燈的動態效果，另外在解鎖、上鎖、尋車、充電時還會有不同的光型變換，車尾造型與車前設計有著高相似度，不過中央的燈條改由品牌字母排列，其中最特別的是斜背式的後擋風玻璃與天窗連成一氣，排列成一個超大面積的全景式天窗。
車艙內部透過三組液晶螢幕組合而成的儀表台充滿了科技感，其中多媒體系統採用了高通提供的SA8155P晶片，可提供人臉辨識、語音辨識、導航、多媒體控制、座艙控制等系統的運算核心，另外與OPPO合作的智能車聯功能可在智慧手機上進行遠端監控、開關車門、開關空調等項目，亦可遙控車輛執行進出停車格的能力。
動力規格依車型可分為單馬達與雙馬達兩種配置，單馬達依電池容量不同其續航里程從500-717公里不等，性能版的雙馬達車型除了具備四驅效果，其400W的輸出功率可讓C01在3.66秒加速破100 km/h；駕駛輔助系統則配置自家研發的Leapmotor Pilot功能，透過攝影機、雷達等28項硬體監測可實現Level 2等級的駕駛輔助能力，C01從5/10日起開始接受預訂，售價為18-27萬人民幣，預計年底前投入生產。